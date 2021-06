A Quiet Place Part II devient le premier film post-pandémique à dépasser les 100 millions de dollars

Un film qui rapporte 100 millions de dollars au box-office national aurait été considéré comme un échec total il y a quelques années, mais avec Un endroit calme 2 devenant le premier film à franchir cette modeste étape depuis que les cinémas ont fermé leurs portes en mars 2020, c’est un signe certain que le rebond du cinéma a commencé. Alors que certains grands frappeurs récents comme Godzilla contre Kong et Combat mortel prouvé que les cinéphiles commencent à revenir pour voir des films sur grand écran, l’arriéré de sorties en cours devrait maintenant récolter les bénéfices d’un retard aussi long, laissant les fans excités désespérés de retrouver une sorte de normalité leurs vies.

Un facteur dans Un endroit calme 2La faveur de Paramount a été le choix de Paramount de sortir le film exclusivement en salles pendant une durée définie avant de le rendre disponible via leur plateforme Paramount + en juillet. Avec des gens comme Cruelle simultanément disponible dans les cinémas et sur Disney Premiere Access, et Warner Bros. publiant leurs offres sur HBO Max, le plan de sortie hybride peut fonctionner mais peut également ne pas être nécessaire plus longtemps. Si une suite d’horreur peut atteindre 100 millions de dollars, il est probable que d’autres versions récentes auraient pu faire de même si elles étaient uniquement disponibles dans les cinémas.

Un endroit calme 2 a dépassé de nombreuses attentes, à la fois en termes d’éloges critiques et de recettes au box-office, la suite continuant de suivre la famille Abbott (dirigée par Emily Blunt) qui doit réussir à survivre dans le monde extérieur. Il ne leur faut pas longtemps pour découvrir que les créatures qui les chassent ne sont pas la seule menace qui les attend.

Avec un public clairement à bord du voyage avec les Abbotts, il n’est pas surprenant qu’un troisième film de la franchise soit déjà prévu pour mars 2023, bien qu’il soit censé se dérouler dans le Endroit calme l’univers mais ne suivant pas les Abbotts. Si le but de ce nouveau spin-off est de montrer comment le reste du monde fait face à l’invasion extraterrestre, alors il pourrait y avoir un plan pour que les deux histoires fusionnent à un moment donné, similaire à la Les morts ambulants Série télévisée et ses nombreux spin-offs. Bien qu’il n’y ait pas eu de mot précis sur le retour des Abbotts, avec les critiques et les fans derrière le film, il est difficile d’imaginer un scénario où nous ne les reverrons pas pour une autre sortie éprouvante pour les nerfs.

Donc, avec l’augmentation du nombre d’audiences, il semble que de nombreux autres films retardés de l’année dernière vont commencer à voir des retours plus importants dans les mois à venir. Malgré le double calendrier de sortie, Veuve noire va probablement donner le meilleur aperçu du chemin parcouru depuis la réouverture des cinémas. Les films Marvel ayant généralement une certaine attente en matière de recettes au box-office, Black Widow n’atteindra probablement pas les sommets de bon nombre de ses prédécesseurs, mais devrait facilement dépasser les goûts de Un endroit calme 2 quand il sortira le mois prochain.

