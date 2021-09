A quelle heure sort MONTERO de Lil Nas X ? Voici quand l’album sort dans votre pays

Le premier album de Lil Nas X, MONTERO, sortira le 17 septembre. Voici à quelle heure il sort dans votre pays.

Cela fait longtemps que Lil Nas X va enfin sortir – ou accoucher – son premier album MONTÉRO le 17 septembre.

Depuis qu’il a atteint le sommet des charts en 2019, Lil Nas X a été déterminé à prouver qu’il n’est pas une merveille. Et ce n’est certainement pas grâce à ses récents tubes ‘MONTERO (Call Me By Your Name)’ et ‘Industry Baby’. Bien qu’il ait sorti un EP – intitulé 7 – en 2019, MONTÉRO sera le premier album de Lil Nas X. Il a confirmé que l’album était en préparation en juin.

Comme on pouvait s’y attendre, le lancement de l’album de Lil Nas X a été la perfection absolue. Le rappeur portait un baby bump prothétique révélant qu’il devait donner naissance à bébé Montero (son album) le 17 septembre. Il ne s’est pas arrêté là, cependant. Le plus grand et le meilleur troll d’Internet a créé des vidéos préparant l’arrivée de bébé Montero, notamment en organisant une fête prénatale et un registre avec les dons destinés aux organisations caritatives LGBTQ +.

Maintenant, l’album est presque là et nous ne pourrions pas être plus excités. Mais à quelle heure MONTÉRO être libéré? Voici quand vous pouvez écouter le premier album de Lil Nas X dans votre pays.

Quand est-ce que MONTERO sort ?

Lil Nas X’s MONTÉRO sortira le vendredi 17 septembre avec l’heure exacte selon l’endroit où vous êtes basé. Cependant, Lil Nas X n’a ​​pas confirmé l’heure de sortie exacte. Selon les tweets des fans, l’album est déjà sorti en Nouvelle-Zélande, ce qui signifie qu’il est susceptible d’être sorti à minuit.

Cela signifie MONTÉRO sera disponible en streaming à 12h00 heure locale.

Quelle est la tracklist de MONTERO ?

Lil Nas X a partagé l’intégralité MONTÉRO tracklist sur son compte Instagram. L’album contient 15 chansons, dont ses tubes n°1 « MONTERO (Call Me By Your Name) » et « Industry Baby ». MONTÉRO présente également des collaborations avec Doja Cat, Elton John, Megan Thee Stallion et Miley Cyrus.

Vous pouvez voir la tracklist complète ici.

1) Montero (Appelez-moi par votre nom)

2) Mort maintenant

3) Industrie bébé [feat. Jack Harlow]

4) C’est ce que je veux

5) L’art de la réalisation

6) Scoop [feat. Doja Cat]

7) L’un de moi [feat. Elton John]

8) Perdu dans la Citadelle

9) Slime de signe de Dolla [feat. Megan Thee Stallion]

10) Contes de la Dominique

11) Le soleil se couche

12) Vide

13) Je n’en veux pas

14) La vie après Salem

15) Suis-je en train de rêver [feat. Miley Cyrus]

