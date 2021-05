L’attente pour le saison 5B Lucifer sur Netflix est énorme et il ne reste que quelques jours pour sa première. La popularité et l’envie de sortir rendront les spoilers inévitables une fois les nouveaux épisodes sortis.s. Par conséquent, la plupart des fans les verront dès que possible afin que personne ne ruine leur émission préférée. Si vous en faites partie, marquez l’heure exacte avec un surligneur pour voir le succès avec Tom Ellis.

La série reviendra à l’air après 280 jours en raison du retard dans la production des chapitres produit de la pandémie de coronavirus. Pour animer l’attente, l’événement né à Fox a partagé sa bande-annonce officielle début mai et a suscité toutes sortes de réactions. Les images ont fait des révélations qui ont choqué les fans.







Aussi, pour l’aperçu, Lucifer a récemment partagé sa bande originale officielle pour la saison 5B. Il a également avancé les chansons que son épisode musical attendu. La liste est la suivante: Jeux méchants, un autre mord la poussière, chaque souffle que vous prenez, mal à l’os, pas de gommage, l’enfer, juste nous deux, sourire Oui J’ai rêvé un rêve.

Les huit épisodes restants de la cinquième saison de Lucifer seront présentés en première ce vendredi 28 mai 2021 sur la plateforme Netflix. Notez les heures exactes auxquelles tous seront disponibles sur la plate-forme de streaming en fonction du pays où vous vous trouvez.

À quelle heure la première de la saison 5B de Lucifer?

Mexique, Colombie, Pérou, Panama et Équateur: 02h00

Chili, Paraguay, Venezuela, Bolivie et Porto Rico: 03h00

Argentine, Brésil et Uruguay: 04h00