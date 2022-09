À quelle heure commence la première de l’épisode 3 du Seigneur des Anneaux sur Prime Video

VIDÉO PRINCIPALE

Un nouveau chapitre de The Rings of Power est sur le point d’arriver sur la plateforme de streaming. Revoyez la date et l’heure de sortie en fonction de chaque pays !

© Prime VidéoLe Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir présentera son troisième épisode.

¡Le Seigneur des Anneaux Il est de retour! La franchise à succès inspirée des romans de J. R. R. Tolkien n’est plus uniquement composé de la trilogie de Peter Jackson et des histoires de Le Hobbitmais aussi élargi avec une série ambitieuse en Première vidéo. Il s’agit de Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoirle nouveau pari de la plateforme de streaming qui s’apprête à lancer son troisième épisode. A quelle heure arriverez-vous exactement ?

Depuis qu’il a été annoncé que le projet était en développement, les fans de Le Seigneur des Anneaux ils ont commencé à spéculer sur cette fiction. Serait-il à la hauteur des productions mythiques ? Comment pourraient-ils respecter l’essence originale mais avec un nouveau casting ? Ces questions sont apparues parmi les fidèles adeptes de cet univers. Cependant, le service d’abonnement aurait fait leur bonheur à tous.

Face à une forte concurrence de Maison du Dragonla retombées de jeu des trônes sur HBOMax, Les anneaux de pouvoir réussi à se démarquer. En réalité, a attiré plus de 25 millions de téléspectateurs dans le monde le premier jour de sa sortie, étant ainsi le meilleur lancement de l’histoire de Prime Video. « Il est normal que les histoires de Tolkien, qui sont parmi les plus populaires de tous les temps et que beaucoup considèrent comme la véritable origine du genre fantastique, nous aient amenés à ce moment de fierté.« , a déclaré Jennifer Salke d’Amazon Studios.

+ Comment est Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir ?

Si vous n’avez pas encore commencé la série, vous êtes à l’heure. Et c’est que seuls les deux premiers épisodes sont arrivés sur Prime Video. L’histoire de Les anneaux de pouvoir Il se déroule dans le deuxième âge de l’histoire de la Terre du Milieu. « Des profondeurs les plus sombres des Monts Brumeux à la majestueuse capitale elfique de Lindon, au magnifique royaume insulaire de Númenor et aux confins de la carte, ces royaumes et personnages créeront des héritages qui perdureront longtemps après leur disparition.», explique son synopsis officiel.

+ À quelle heure commence l’épisode 3 du Seigneur des anneaux : Les anneaux de pouvoir ?

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir c’est un vrai succès Prime Video. Si vous avez un abonnement à la plateforme de streaming et que vous avez déjà vu les deux premiers épisodes disponibles dans le catalogue, alors vous êtes prêt à voir le troisième chapitre. N’oubliez pas que tous sont publiés chaque semaine, jusqu’à la fin de la saison, qui aura lieu le 14 octobre. Découvrez la date et l’heure de sortie ci-dessous!

El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua : Jeudi 8 septembre à 19h00

Mexique, Colombie, Pérou, Équateur, Panama : Jeudi 8 septembre à 20h00

Argentine, Chili, Uruguay, Paraguay et Brésil : Jeudi 8 septembre à 22h

Espagne: Vendredi 9 septembre à 15h

