A quand l’épisode 3 ? House of the Dragon: Guide des épisodes préquels de GoT

La diffusion du premier épisode de Maison du Dragonla préquelle de jeu des trônes, déjà fait. Lorsque commence en Allemagne tous les autres épisodes de la série apparaissent, vous apprendrez dans les lignes suivantes.

House of the Dragon : A quand l’épisode 3 ?

Dans cette liste, vous trouverez tous les épisodes et les dates House of the Dragon, la série préquelle à Game of Thrones. Jusqu’à présent, les titres anglais des épisodes sont connus.

A quelle heure apparaissent les épisodes ? Depuis le 21 août 2022, les nouveaux épisodes sont toujours disponibles à la demande du dimanche au lundi vers 4h15. WOW et Ciel Q.

Les épisodes individuels vont commencer comme suit:

Saison 1, épisode 1 : Les Héritiers du Dragon (fr.) – 22 août 2022 (63 minutes)

(63 minutes) Saison 1, épisode 2 : Le prince voyou (fr.) – 29 août 2022 (51 minutes)

(51 minutes) Saison 1, épisode 3 : Deuxième de son nom (étroitement.) 5 septembre 2022

Saison 1, épisode 4 : Roi de la mer étroite (étroitement.) 12 septembre 2022

Saison 1, épisode 5 : Nous éclairons le chemin (étroitement.) 19 septembre 2022

Saison 1, épisode 6 : La princesse et la reine (étroitement.) 26 septembre 2022

Saison 1, épisode 7 : marque de dérive (étroitement.) 3 octobre 2022

Saison 1, épisode 8 : Le seigneur des marées (étroitement.) 10 octobre 2022

Saison 1, épisode 9 : Le conseil vert (étroitement.) 17 octobre 2022

Saison 1, épisode 10 : La reine noire (étroitement.) 24 octobre 2022

Combien de temps dure un épisode de House of the Dragon ?

L’épisode d’ouverture est enregistré à Wow avec 63 minutes. Cela signifie que les épisodes individuels sont au même niveau que dans la série à succès « Game of Thrones » avec environ 51 à 63 minutes par épisode.

House of the Dragon : quand commence la série ?

Le premier épisode de House of the Dragon est sorti aux Etats-Unis le 21 août 2022 sur la chaîne américaine HBO ou HBO Max. Le début du premier épisode aura lieu en Allemagne parallèlement à la diffusion américaine dans la nuit du 22 août 2022. Le premier épisode est également à voir sur la chaîne Sky Atlantic le soir du 22 août à 20h15.

Les autres épisodes apparaîtront alors hebdomadairetous les lundis ciel en flux Ouah (anciennement Sky Ticket) et Sky Q. Les épisodes sont disponibles en allemand et en anglais original.

Sky répète les épisodes sur ses propres chaînes CielAtlantique et Vitrine du ciel. Les représentants vont dans la soirée courir à des moments différents. Vous pouvez toujours regarder les épisodes de l’émission américaine à la demande Regardez.

Avis aux noctambules: Si vous avez accès à Sky Atlantic, vous pouvez regarder le premier épisode dès sa première HBO MAX Regarder. Ça commence pour le premier épisode trois heures plus tôtc’est-à-dire en Allemagne 03 heures la nuit.

Le prequel de Game of Thrones sortira le 24 octobre 2022 grande finale Trouver. vous voyez les séries? Qu’attendez-vous de vous à ce sujet ? Écrivez-le nous dans le commentaires!