A Plague Tale: Requiem – Successeur annoncé avec la bande-annonce de l’E3

Avec la petite aventure d’action Une histoire de peste : l’innocence Focus Home Interactive et Asobo Studio en ont sorti un en 2019 vrai coup de surprisequi a conquis le cœur de nombreux joueurs. Lors de l’événement Xbox & Bethesda Games, les responsables ont maintenant annoncé une première bande annonce la suite officielle du titre, basée sur le nom Un conte de peste : Requiem entend.

A Plague Tale: Requiem – Amicia et Hugo reviennent

Après ça finale émotionnelle du jeu original Les joueurs pourront désormais plonger dans un nouveau chapitre de la série. Une fois de plus, le jeune protagoniste sera là Amicia et son petit frère Hugo sont au centre de l’histoire, qui se lancent à nouveau dans un voyage aventureux. Ce faisant, ils doivent faire tout ce qu’il faut pour être dans le monde de jeu brutal et dangereux survivre.

De plus amples détails sur l’intrigue de « A Plague Tale: Requiem » sont actuellement disponibles pas encore connu. Pour cela, il a été confirmé que le titre est spécial optimisé pour la Xbox Series X/S pour tirer le meilleur parti de la console de nouvelle génération. Devrait être le jeu entre autres choses Résolution 4K et lancer de rayons Offrir.

Contrairement à d’autres titres qui ont été présentés lors de l’événement, il n’est actuellement pas encore clair si le jeu sera sera également disponible pour d’autres plateformes. Une seule version pour la Xbox Series X/S et le PC Windows est actuellement confirmée. Puisqu’il n’y avait aucune mention d’un lancement exclusif Xbox ou d’une sortie exclusive console du titre pour Xbox Series X / S dans la bande-annonce, le jeu devrait probablement être aussi pour la PlayStation 5 être publié.

« A Plague Tale: Requiem » apparaît quelque part en 2022 pour Xbox Series X/S et PC Windows. De plus, une sortie sur PlayStation 5 ne semble pas improbable, mais n’a pas encore été officiellement confirmée.