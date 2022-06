A Plague Tale: Requiem – date de sortie confirmée, 12 minutes de gameplay

Dans le cadre de son Focus Showcase, l’éditeur a annoncé la date de sortie définitive pour hier soir Un conte de peste : Requiem connu. De plus, une bande-annonce de gameplay de 12 minutes révèle de nouvelles mécaniques de jeu.

Le successeur du tube surprise A Plague Tale: Innocence Apparaît sur 18 octobre 2022 pour PlayStation 5, Xbox SeriesX/S et PC. Les joueurs de Nintendo Switch peuvent également s’attendre à recevoir une version cloud de l’action-aventure.

La bande-annonce du gameplay montre Amicia et Hugo en fuite

Il va falloir patienter encore un peu jusqu’à l’automne. Mais au moins le lancement de la remorque raccourcit un peu le temps d’attente. L’histoire d’Amicia et de son frère Hugo continue.

Fuyant leurs adversaires, les frères et sœurs se retrouvent dans une carrière. Armé d’arbalètes et d’engins incendiaires débarrassez-vous de vos ennemis et essayez de distancer les gardes en infériorité numérique. Lorsque la situation semble désespérée, Hugo doit utiliser ses pouvoirs.

Voici le nouveau Bande-annonce du gameplay de A Plague Tale : Requiem:

A Plague Tale: Requiem – accroche-regard avec des performances de pointe

Pour télécharger la version PC de « A Plague Tale : Requiem » avec Fonctionnalités NVIDIA RTX Pour s’équiper, Asobo Studio et Focus Entertainment collaborent avec NVIDIA.

Venez pour une augmentation optimale des performances sans perte de qualité d’image NVIDIA DLSS (Super échantillonnage d’apprentissage en profondeur) et tracé laser pour utilisation. En conséquence, nous pouvons nous attendre non seulement à un gameplay passionnant, mais également à une mise en valeur graphique.

A Plague Tale: Requiem est désormais officiellement disponible en précommande. Il y en a aussi un chic pour les collectionneurs Edition collector. Cela comprendra une obligation Statue en résine, lithographies et un vinyle contenir.