À partir du 31 décembre, Flash ne sera plus pris en charge: quels changements

La date est arrivée: dans quelques jours, Flash ne sera plus supporté par Adobe, ce qui laissera en fait mourir un standard qui a caractérisé l’explosion du web tel que nous le connaissons aujourd’hui. Comme annoncé il y a plusieurs semaines avec la dernière mise à jour publiée pour le Lecteur Flash, l’entreprise s’apprête donc à arrêter définitivement son produit le 31 décembre, date à laquelle le support officiel prendra fin. Tout le contenu Flash sera alors bloqué à partir du 12 janvier 2021.

«Nous voulons prendre un moment pour remercier tous nos clients et développeurs qui ont utilisé et créé un contenu Flash incroyable au cours des deux dernières décennies», lit-on dans une note accompagnant la dernière mise à jour. « Nous sommes fiers que Flash ait joué un rôle crucial dans le développement du Web et nous sommes ravis d’aider à mener la prochaine ère d’expériences numériques. » En revanche, Flash était déjà en fin de cycle de vie depuis un certain temps et notamment à partir de 2017. Cette année-là, Adobe annonçait pour la première fois l’arrivée de la fin du support, également pour sortir du champ libre standard. HTML5 qui a en fait remplacé Flash sur le web ces dernières années.

Avec la fin du support Flash et la mort de la norme obsolète, le changement sera totalement indolore pour les utilisateurs. Au cours des trois dernières années, tous les sites se sont adaptés aux nouvelles technologies, donc rien ne changera pour les utilisateurs en termes d’utilisation. Bien sûr, les anciennes expériences Flash seront affectées, mais peuvent être utilisées à l’aide d’un émulateur appelé Ébouriffer, le même utilisé par le portail Internet Archive pour conserver plus de 1000 jeux et animations Flash qui représentaient, notamment dans les années 90, l’étincelle initiale du web interactif que nous connaissons tous aujourd’hui.