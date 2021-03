À partir d’aujourd’hui, vous pouvez décider qui peut commenter chacun de vos messages sur Facebook

Le réseau social Facebook il est désormais devenu un lieu virtuel où tout le monde ne se sent pas à l’aise d’exprimer son opinion, peut-être de peur d’être attaqué à un niveau personnel ou que la conversation entamée soit détournée ailleurs par des commentateurs hostiles. Pour tenter d’endiguer le problème, les développeurs ont maintenant activé une fonctionnalité qui peut réellement changer la façon dont la plateforme est utilisée: la possibilité pour tous les utilisateurs de décider qui peut répondre à un certain poste publié dans l’application.

Comment limiter les personnes autorisées à commenter vos publications sur Facebook

Annoncé dans ces heures avec une série d’autres nouvelles, le nouveau paramètre pour limiter les commentaires aux publications est déjà actif à partir d’aujourd’hui, du moins dans la version smartphone de l’application Facebook. Pour y accéder, il suffit de toucher le menu relatif à l’intervention dont vous souhaitez limiter les commentaires, après l’avoir rédigé: une boîte de dialogue vous permettra de choisir de commenter ou non tous les utilisateurs Facebook, seulement amis ou seulement les personnes et les pages mentionnées directement par l’utilisation de la fonction appropriée. Cette dernière option donne finalement la possibilité de publier de vraies annonces, auxquelles sans aucun tag elles ne peuvent pas être commentées aucun.

La nouveauté rappelle beaucoup ce que Twitter a déjà fait il y a quelques mois, et comme cela s’est produit sur le réseau social Twitter, elle ne manquera pas d’attirer les critiques. D’une part, en effet, le nouveau système permet filtrer préventivement les interventions toxiques des haters en série et d’autres personnes qui ne contribuent pas positivement aux conversations engagées sur les réseaux sociaux; d’autre part, l’outil peut être utilisé pour supprimer la dissidence et les critiques légitimes.

Pourquoi est-ce que je vois ce message?

L’autre nouveauté lancée à ces heures est une explication de la raison pour laquelle le réseau social a inséré chaque publication dans le fil des utilisateurs. Si auparavant cette option n’était disponible que pour les publicités, Facebook peut désormais fournir son explication sur chaque intervention proposé par ses algorithmes, y compris ceux suggérés qui ne proviennent pas d’amis sur la liste. Pour l’afficher, appuyez simplement sur le bouton avec les trois points en haut à droite de l’intervention souhaitée et choisissez l’élément Pourquoi je vois ce message. Le réseau social fournira une liste de critères selon lesquels les algorithmes ont jugé opportun de le montrer.

