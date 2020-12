À l’intérieur de la querelle rumeur entre Kaley Cuoco et Margot Robbie

Chaque fois que des femmes qui réussissent travaillent ensemble ou sur des projets similaires, les rumeurs ont tendance à tourner autour de la jalousie et du mauvais sang entre les deux. Malheureusement, la plupart de cela vient du sexisme et des contre-vérités. Actuellement, les acteurs Kaley Cuoco et Margot Robbie se sont retrouvés au milieu de rumeurs de querelles.

Les acteurs ont tous deux connu un succès majeur dans leurs projets variés et très distincts. Cependant, comme ils jouent tous les deux le même personnage dans l’univers DC, il y a eu des inclinations qu’ils se sont affrontés.

Maintenant, Cuoco corrige les rumeurs sur la situation entre Robbie et elle-même.

Margot Robbie et Kaley Cuoco | Christopher Polk / Mike Windle via Getty Images.

Kaley Cuoco et Margot Robbie incarnent toutes les deux Harley Quinn

Cuoco donne la parole à Harley Quinn dans Universe’s Harley Quinn série animée, qui a fait ses débuts en 2019. «Quand ils m’ont appelé il y a quelques années et m’ont demandé: ‘Voulez-vous exprimer Harley Quinn?’ Je me suis dit: « Cela pourrait être une sorte de concert amusant. » Mais cette chose est devenue énorme », a-t-elle déclaré à Interview. «Les gens adorent ça. Nous entamons notre troisième saison. C’est vraiment différent des films. »

Pendant ce temps, les fans reconnaîtront sans aucun doute le loup de Wall Street acteur de ses tours en tant que Harley Quinn dans SEscouade uicide et Oiseaux de proie. Elle est prête à reprendre son rôle pour le Suicide Squad suite, dont la sortie est actuellement prévue pour août 2021.

Les tabloïds répandent des rumeurs selon lesquelles Margot Robbie et Kaley Cuoco ne s’aimaient pas

Bien que Cuoco joue la version animée de l’anti-héros comique de DC et que l’acteur australien ait décrit la version en direct de Harley Quinn, des rumeurs ont circulé selon lesquelles les femmes ne s’entendaient pas du tout.

Au milieu de Comic-Con devenant virtuel en juillet 2020, les fans avaient espéré voir les deux acteurs sur un panneau sur Harley Quinn ensemble. Cependant, malgré l’absence de preuves, le tabloïd Star a rapporté que les femmes avaient refusé. « Ils ont tous hésité », a déclaré un initié présumé. « Non seulement il y a de la jalousie professionnelle, mais ils ne s’aiment tout simplement pas. »

Le tabloïd a poursuivi en affirmant que les femmes s’étaient même disputées. Maintenant, La théorie du big bag l’acteur se présente pour remettre les pendules à l’heure.

Kaley Cuoco vient de rejeter ces rumeurs de querelle entre elle et Margot Robbie

Il s’avère que ces rumeurs sur Cuoco et Robbie ne pouvaient pas être plus éloignées de la vérité. En fait, les femmes ne se sont même jamais rencontrées.

«Quand Harley est devenu un gros problème et puis quand Oiseaux de proie est sorti, il y avait toutes ces histoires que Margot Robbie et moi étions en conflit », a expliqué l’acteur de l’agent de bord à Interview. «Mais je ne l’ai même jamais rencontrée. Je l AIME. »

Cuoco a poursuivi en expliquant la source des rumeurs et pourquoi elles sont si absurdes. Elle a ajouté,

Il y a eu un article qui a dit que nous ne nous présenterions pas ensemble au Comic-Con. Nous avons refusé d’être ensemble sur la même scène. Aucun de nous n’était même au Comic-Con, d’accord? Elle est tellement mignonne.

Il est en fait triste qu’Hollywood continue à opposer des femmes talentueuses les unes aux autres.