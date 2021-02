À l’approche des vacances de printemps, les experts en santé publique appellent à la prudence

Les perspectives de pandémie aux États-Unis continuent de s’améliorer, les cas confirmés de COVID-19 chutant pour la sixième semaine consécutive et les décès ayant diminué au cours des trois dernières semaines. Mais les vacances de printemps se profilent à l’horizon, entraînant une augmentation potentielle des voyages, ce qui inquiète les experts en santé publique des conséquences si les gens ne restent pas vigilants.

L’anxiété suscitée par les voyages pendant les vacances de printemps augmente après quelques mois particulièrement sombres lorsque le nombre de cas, les hospitalisations et les décès ont considérablement augmenté après la période des fêtes de fin d’année. Et avec plusieurs souches du coronavirus circulant dans le pays – y compris certaines variantes que l’on pense être plus transmissibles – certains experts craignent que les escapades printanières ne menacent les progrès récents.

«Tout événement impliquant une augmentation des déplacements et des personnes assouplissant les mesures préventives est préoccupant», a déclaré Amber D’Souza, professeur d’épidémiologie à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

D’Souza a déclaré que les modèles qui sont apparus au cours de l’année écoulée montrent à quel point la trajectoire de la pandémie est dictée par des changements de comportement. Par exemple, lorsque les lieux connaissent de graves épidémies, les gens réagissent généralement en restant à la maison, en pratiquant la distanciation sociale et en portant des masques. Mais à mesure que la situation s’améliore et que les restrictions sont annulées, beaucoup ont tendance à devenir plus laxistes, ce qui peut provoquer une recrudescence de nouvelles épidémies.

«C’est exactement ce que nous avons vu après Thanksgiving et après Noël», a-t-elle déclaré. « C’est un cycle continu et une préoccupation constante. »

En mars dernier, les États-Unis commençaient tout juste à émerger comme le nouveau centre de la pandémie, et les États ont eu du mal à contenir la propagation du virus au cours de l’année écoulée. Dimanche, les États-Unis ont fait 500000 morts à cause du COVID-19, éclipsant le nombre de morts de tous les autres pays.

Bien que le nombre de cas, d’hospitalisations et de décès ait diminué ces dernières semaines, les États-Unis enregistrent toujours en moyenne plus de 1000 décès par jour dus au COVID-19.

« Les taux ont baissé », a déclaré D’Souza, « mais ils ne sont toujours pas ce que nous considérons comme bas. Nous sommes juste bien meilleurs que ce que nous étions il y a un mois. »

D’Souza a déclaré que certains voyages de relâche l’année dernière avaient conduit à des épidémies locales, mais que le véritable impact du voyage de printemps ne sera peut-être jamais connu car les données n’ont pas été suivies à l’échelle nationale. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, en particulier, a été vivement critiqué pour avoir refusé de fermer les plages en mars dernier, alors même que le coronavirus se propageait dans l’État.

Cette année, certains responsables adoptent de nouvelles restrictions avant les vacances de printemps. Miami Beach introduit un couvre-feu de minuit dans le quartier des divertissements et l’alcool est interdit sur la plage.

« Si vous venez ici parce que vous pensez que c’est un endroit où tout peut aller, veuillez faire demi-tour ou aller ailleurs », a déclaré le maire Dan Gelber à WPLG-TV lundi.

Dans le même temps, les aéroports américains signalent une augmentation constante du nombre de passagers par rapport à l’année dernière, bien que le niveau de voyages aux États-Unis reste globalement nettement inférieur.

Clayton Reid, PDG de la société de marketing de voyage MMGY Global, a déclaré que le rebond avait commencé l’été dernier et devrait se poursuivre.

«Nous nous attendons à un retour énorme des voyages au printemps et en été», a-t-il déclaré, ajoutant que les voyages d’agrément, en particulier, devraient augmenter fortement une fois que les vaccinations seront disponibles pour une plus grande partie de la population.

Dans l’intervalle, les Centers for Disease Control and Prevention ont conseillé aux Américains d’éviter les déplacements inutiles.

Mais si les gens ont l’intention de faire des escapades printanières, il existe des moyens de réduire les risques, a déclaré le Dr Joseph Khabbaza, spécialiste en médecine pulmonaire et en soins intensifs à la Cleveland Clinic.

« Dans l’ensemble, conduire ailleurs sera toujours plus sûr que de devoir être dans les aéroports ou les gares routières ou de prendre le train avec d’autres personnes », a-t-il déclaré.

Les expériences en plein air, telles que les voyages en camping et les visites dans les parcs d’État ou nationaux, sont également moins risquées, a-t-il déclaré. Mais quelle que soit la destination, ont déclaré Khabbaza et D’Souza, il est important d’éviter les grands rassemblements, de porter des masques et de pratiquer la distanciation sociale.

« Vous voulez être masqué ou trouver un endroit éloigné », a déclaré D’Souza. « Si vous êtes assis dans un bar bondé avec beaucoup de monde démasqué, c’est certainement une source potentielle de transmission. »

D’Souza a déclaré qu’elle reconnaissait que les gens pouvaient être confrontés à une fatigue pandémique et recherchaient une évasion, d’autant plus que le temps se réchauffait, mais elle a exhorté les gens à faire preuve de prudence et à peser les risques.

«Si les gens ne voyagent pas du tout, c’est la chose la plus sûre», dit-elle. « Mais si les gens choisissent de voyager, il s’agit d’être intelligents. »

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.