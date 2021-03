À lancer dans un an et demi. Land Rover Defender aura une version à trois rangées

Hypothèse posée avant même la présentation du nouveau modèle, en septembre 2019, voilà, Land Rover confirme désormais le lancement d’une version à trois rangées de sièges, du nouveau Defender, qui devrait arriver sur le marché dans les prochaines années. 18 mois. Nom? Défendre 130.

La confirmation, lors du lancement de cette nouvelle variante, est venue des dirigeants de Land Rover, s’adressant à Automotive News Europe. Révélant également que le modèle devrait être mis en vente au cours des 18 prochains mois.

Toujours sur cette nouvelle version, qui devrait adopter le nom de Defender 130, il se démarquera des autres suite à une carrosserie qui devrait atteindre 5,10 mètres, afin de garantir l’espace nécessaire pour accueillir les trois rangées de berges promises. Là où, disent les mêmes sources, il sera possible de faire asseoir un total de huit occupants, conducteur inclus.

Malgré cette augmentation de capacité, le nouveau modèle conservera l’empattement de 3,022 mètres, connu du Defender 110, le constructeur promettant également que le Defender 130 se positionnera comme un «explorateur premium», capable d’occuper un espace très désiré dans le marchés d’Amérique du Nord, de Chine et du Moyen-Orient », se réfèrent à des sources entendues par Automotive News Europe.

LIRE TROP

Le plus puissant de la gamme. Land Rover Defender reçoit un moteur V8 de 525 chevaux

Rappelons que cette nouvelle variante à trois rangées de Defender viendra donc s’ajouter à une offre qui comprend déjà deux versions, la plus courte Defender 90 et la version cinq portes Defender 110. Qui, en plus, a récemment reçu de nouveaux moteurs, dont un plug- en solution hybride, en plus d’un tout nouveau V8 essence.

Le rêve du retour pick-up

Cependant et pour l’avenir, la possibilité que Land Rover lance une variante de pick-up n’est pas exclue. Un projet qui a longtemps été évalué au sein de la marque et qui, le récent lancement du Jeep Gladiator, peut aider à démarrer, définitivement.

En fait, Gerry McGovern, le responsable du design chez Jaguar Land Rover, a déjà reconnu qu’il reste encore beaucoup à faire, puisque, en ce moment, «nous analysons ce que nous pouvons faire avec la marque, puisque, avec un investissement relativement faible , il est possible d’augmenter encore plus votre sex-appeal. En fait, je suis absolument convaincu que Defender deviendra une marque puissante à part entière ».

«Reimagine» prédit six véhicules électriques sur Land Rover

Il est rappelé que Jaguar Land Rover a récemment présenté son nouveau plan stratégique « Reimagine », qui vise à transformer Jaguar en une marque exclusivement électrique, d’ici 2025, fournissant également à Land Rover un certain niveau d’électrification.

En effet, et toujours selon ce plan, Land Rover devrait, à l’avenir, mettre à disposition pas moins de six propositions 100% électriques (EV), réparties entre les modèles Range Rover, Discovery et Defender. La première proposition devrait arriver en 2024.

Bien que, pour l’instant, on ne sache pas encore quand le Defender, en particulier, abandonnera son moteur à combustion, il est certain que cela devra se produire dans les cinq prochaines années.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂