À la traîne dans la course au vaccin COVID-19, CureVac mise sur une alternative plus facile à stocker et à produire en masse

Le produit de CureVac nécessite également une dose bien inférieure de seulement 12 microgrammes, par rapport à 30 microgrammes pour BioNTech et 100 pour Moderna, ce qui permet une fabrication de masse plus rapide.

CureVac a fait un bond en avant majeur lundi en annonçant le début des derniers essais de phase trois pour son candidat vaccin Covid-19, impliquant plus de 35 000 volontaires en Europe et en Amérique latine.

Le PDG de CureVac, Franz-Werner Haas, admet volontiers que sa société de biotechnologie allemande est « un peu en retard » dans le COVID-19 course aux vaccins, malgré l’utilisation de la même technologie de pointe que ses rivaux Moderna et Pfizer / BioNTech. Mais avec un jab plus facile à stocker et à produire en masse, Haas est convaincu que CureVac a trouvé une formule gagnante – et que d’autres percées médicales sont imminentes. « Il y a certainement une course, mais une course contre le virus, contre la montre », a déclaré Haas, 50 ans. AFP, minimisant la concurrence entre les fabricants de vaccins.

CureVac a fait un bond en avant majeur lundi en annonçant le début des derniers essais de phase trois pour son COVID-19 candidat vaccin, impliquant plus de 35 000 volontaires en Europe et en Amérique latine.

Les premiers résultats sont attendus au premier trimestre de l’année prochaine, a déclaré Haas, s’exprimant via Zoom depuis le siège de CureVac dans la ville sud-ouest de Tuebingen.

En revanche, le cliché développé par l’allemand BioNTech avec le géant américain Pfizer est déjà injecté ce mois-ci dans des armes en Grande-Bretagne, aux États-Unis et au Canada.

La firme américaine Moderna est de près derrière et sur le point de se lancer aux États-Unis.

Les deux vaccins sont basés sur une technologie expérimentale qui utilise des versions synthétiques de molécules appelées ARN messager (ARNm) pour fournir des instructions aux cellules du corps pour créer une protéine à partir du virus.

Cela entraîne le système immunitaire à être prêt à attaquer s’il rencontre le SRAS-CoV-2.

Audacieux

« Nous sommes un peu en retard », a déclaré Haas, qui avait ses « avantages et inconvénients ».

Une différence clé avec le vaccin de CureVac est qu’il utilise de l’ARNm naturel non modifié pour déclencher une réponse immunitaire «aussi proche que possible de la nature», a déclaré Haas.

Cela a conduit à un candidat vaccin qui peut rester stable pendant au moins trois mois à des températures normales de réfrigérateur.

Le jab de BioNTech doit être maintenu à -70 degrés Celsius (-94 degrés Fahrenheit), ce qui nécessite des congélateurs très froids, et celui de Moderna à -20 degrés Celsius.

Le produit de CureVac nécessite également une dose bien inférieure de seulement 12 microgrammes, par rapport à 30 microgrammes pour BioNTech et 100 pour Moderna, ce qui permet une fabrication de masse plus rapide.

Haas a déclaré que c’était « fantastique ». Les deux premiers ont déjà montré que leurs vaccins étaient sûrs et efficaces à environ 95%.

« Nous sommes assez audacieux et disons: c’est aussi ce que nous pouvons réaliser », a-t-il ajouté.

La plus grosse commande de l’entreprise à ce jour est venue de l’Union européenne, pour jusqu’à 405 millions de doses.

Les États-Unis n’en ont pas placé, ce qui, selon Haas, était parce que Washington avait déjà des contrats avec une série d’autres espoirs de vaccins, donc « il n’y avait pas vraiment de demande ».

Mais il voit les États-Unis comme « un marché très intéressant, post-pandémique ».

Le jab de CureVac peut finir par avoir un avantage dans les pays plus pauvres ou plus chauds. Mais même dans les pays occidentaux, Haas a déclaré que « c’est plus facile » si vous pouvez stocker le vaccin dans un réfrigérateur standard dans les maisons de retraite ou les cabinets médicaux.

Il a néanmoins souligné que plusieurs vaccins de différents types seront nécessaires pour « relancer le monde » et mettre fin à une pandémie qui a tué plus de 1,6 million de personnes depuis son apparition en Chine à la fin de l’année dernière.

Polémique Trump

Créée en 2000, CureVac se targue d’être la première entreprise à travailler sur l’ARNm, dirigée par le fondateur Ingmar Hoerr, un pionnier dans le domaine.

Très tôt, Hoerr a attiré l’attention du milliardaire Dietmar Hopp, co-fondateur du géant logiciel SAP, qui a depuis investi des millions d’euros et est devenu actionnaire majoritaire de CureVac.

Etant donné que CureVac n’a pas encore mis un produit sur le marché, Haas a déclaré que le soutien de Hopp pendant 15 ans était « quelque chose ».

CureVac a fait la une des journaux internationaux en mars lorsque des rumeurs ont fait surface selon lesquelles le président Donald Trump voulait un accès américain exclusif à tout coronavirus CureVac vaccin, une affirmation rejetée par les deux parties.

Mais la fureur qui a suivi a poussé le ministre de l’Economie Peter Altmaier à déclarer que « l’Allemagne n’est pas à vendre ».

Haas a déclaré que la controverse sur Trump n’était « pas le moment le plus agréable », rappelant les manifestants devant les bâtiments de CureVac exhortant l’entreprise à ne pas vendre.

En juin, le gouvernement allemand a payé 300 millions d’euros (366 millions de dollars) pour une participation de 23% dans CureVac, suivie d’une subvention de 252 millions d’euros pour le coronavirus recherche.

Médecine personnalisée

Le COVID-19 les percées des vaccins ont finalement poussé la technologie de l’ARNm dans un « sweet spot », a déclaré Haas, avec une preuve de concept et un financement accru ouvrant la porte à une multitude d’autres progrès médicaux.

« Ce qui est construit maintenant en tant que capacité (de fabrication d’ARNm) est là pour rester », a déclaré Haas.

CureVac travaille sur un vaccin contre le paludisme avec la Fondation Gates, et plus tôt cette année, il a reçu de «très belles» données sur un vaccin potentiel contre la rage.

Haas a déclaré que l’ARNm était également très prometteur pour l’oncologie et pourrait conduire à des traitements anticancéreux personnalisés.

Avec Tesla d’Elon Musk, CureVac développe une «unité de fabrication mobile», semblable à une mini-usine d’ARN, qui peut être expédiée n’importe où et produire des milliers de vaccins en quelques jours, arrêtant potentiellement une épidémie dans son élan.

Haas voit également un avenir où les patients peuvent se rendre à la pharmacie pour se procurer des «médicaments personnalisés», comme un vaccin pour combattre leur tumeur spécifique et fabriqué sur place.

«C’est la vision», dit-il. « Nous venons de commencer. »

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂