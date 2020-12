À la recherche d’un statut supérieur. Kia prépare le lancement d’un nouveau logo et d’un nouveau slogan

Peut-être motivée par les temps nouveaux dans lesquels nous vivons, la Kia sud-coréenne prépare les débuts d’un nouveau logo qui, on le sait désormais, sera également accompagné d’un nouveau slogan.

Cherchant à relever la barre, également en termes de positionnement sur le marché, pour lequel, apparemment, l’ancienne devise «The Power to Surprise» ne servait plus, Kia annonce désormais un changement d’image de marque. Qui couvre non seulement le logo, mais aussi le slogan.

Bien que pas encore officiellement acceptée, la nouvelle image de marque a cependant été dévoilée par le Korean Car Blog, révélant, dans le cas du nouveau logo, adopté un look plus avant-gardiste et minimaliste. En quelque sorte, en tout ce qui ressemble à ce que le concept Inspire envisageait, toujours en 2019, et qui, bientôt, prendra la place du «vieil homme» ovale, à l’intérieur rouge et rempli du nom de la marque.

Le concept Kia Inspire

Quant au slogan de la marque, qui se traduisait jusqu’à présent par «Le pouvoir de surprendre», il change également avec le nouveau logo, devenant plus… lyrique – «Mouvement qui inspire», c’est-à-dire «Mouvement qui inspire», est le nouvelle phrase choisie par les responsables de Kia.

Il est rappelé que la marque sud-coréenne, à l’heure actuelle, est en plein plan stratégique sur cinq ans, dont l’objectif était également de la réinventer, à commencer par les véhicules électriques et la mobilité électrique. Ce qui a été à nouveau défendu par le nouveau PDG de la marque, Hu Sung Song, qui aura récemment déclaré vouloir que Kia devienne une marque plus « dynamique, stylée et inventive ».

Ce plan comprend également le lancement, sur le marché, d’un total de 11 véhicules électrifiés, d’ici 2025, en plus de sept véhicules 100% électriques, d’ici 2027. En plus de ces modèles, Kia cherche à devenir une marque avec une position tout aussi élevée, notamment grâce à la vente de modèles plus stylés. Ainsi que pas si concentré sur le prix.

De plus, en ce qui concerne le changement de logo, Kia n’est pas la seule à effectuer cette transformation ces derniers temps, puisque Volkswagen a également récemment décidé de lancer un nouvel emblème. Bien que pas si «révolutionnaire», c’est vrai…

