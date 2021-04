À la recherche de demain, la bande-annonce plonge dans les films de science-fiction bien-aimés des années 80

À la recherche de demain, le long métrage documentaire sur les films de science-fiction des années 80 de CREATORVC, a recruté le réalisateur Ivan Reitman (chasseurs de fantômes I & II), producteur Gale Anne Hurd (Le Terminator, Extraterrestres), l’acteur Peter Weller (Robocop, Buckaroo Banzai), et plus de talent pour des entrevues approfondies revenant sur la vaste ère bien-aimée du cinéma de genre. Exécutif produit par Robin Block et écrit / réalisé par David Weiner (In Search of Darkness Parts I & II), À la recherche de demain présente plus de 75 interviews de célébrités, d’artistes et d’experts alors qu’il plonge dans tout ce qui concerne la science-fiction dans le cinéma.

S’appuyant sur le succès de la À la recherche de… série documentaire, À la recherche de demain couvre la vaste histoire cinématographique de la décennie qui a défini le genre sc-fi. En plus de Reitman, Hurd et Weller, À la recherche de demain propose une gamme impressionnante d’entretiens avec des acteurs à l’écran et des talents dans les coulisses pour se plonger dans les titres préférés des fans de science-fiction des années 80, année par année, pour montrer l’étendue du genre. Plus de 25 nouveaux noms ont été ajoutés à la distribution À la recherche de demain, dont Bruce Boxleitner (TRON), Adrienne Barbeau (S’échapper de New York, Chose de marais), Lysette Anthony (Krull), Jesse Ventura (Prédateur, L’homme qui court), Julie Brown (Les filles de la terre sont faciles), Gene Simmons (Fuyez), Vol du navigateur le réalisateur Randal Kleiser et la star Joey Cramer, Mark Goldblatt (Le Terminator, RoboCop), John Dykstra (Guerres des étoiles, Star Trek) et Stewart Raffill (L’expérience de Philadelphie, Les pirates de glace, Mac et moi). Les experts, astrophysiciens et futuristes de la NASA examineront la nostalgie de la science-fiction à travers une lentille scientifique qui ancreront le genre sur Terre tout en célébrant les technologies futures et les éléments de fiction amusants.

« À la recherche de demain se réunit à merveille. Le niveau de talent participant est un «who’s who» des icônes légendaires de la science-fiction, des acteurs et cinéastes aux visionnaires et aux rêveurs, et je suis honoré d’avoir l’opportunité de m’asseoir avec eux; malgré les défis de la production indépendante dans un environnement compliqué de COVID, nous avons la chance d’avoir pu continuer en toute sécurité nos longs entretiens. Célébration de l’imagination dans l’une des décennies de cinéma les plus créatives, nous créons un voyage cinématographique de plus de quatre heures, digne du contenu incroyable qui est sorti du cinéma de science-fiction des années 80. J’ai hâte que les cinéphiles et les vrais fans du genre le voient », déclare À la recherche de demain scénariste / réalisateur David Weiner.

En plus des nouveaux talents, À la recherche de demain a lancé une campagne Indiegogo pour aider non seulement à élargir les efforts de production actuels du documentaire et à ajouter plus d’interviews, mais aussi pour permettre aux fans passionnés de science-fiction de précommander le film et de s’impliquer dans le processus de réalisation du documentaire. Pour en savoir plus sur la prise en charge À la recherche de demain, visitez 80sscifidoc.com.

