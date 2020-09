A Discovery of Witches Saison 2: date de sortie, distribution, intrigue et tout ce que vous devez savoir à ce sujet

A Discovery of Witches Les saisons 2 et 3 sont en préparation après le premier chapitre de la série, selon la trilogie littéraire All Souls de Deborah Harkness, qui est devenue le drame le plus prospère de Sky One en 2018.

Il a reçu deux millions de téléspectateurs et a finalement été relancé, les deux épisodes suivants remplaçant les deuxième et troisième romans, Shadow of Night et The Book of Life.

Il est rare de déterminer le moyen de gratter le clic fantastique pour avoir un charme de sorcellerie précisément au même moment. Pour cette raison, lorsque A Discovery of Witches d’AMC a fait la une, il y a eu une réponse massive. La série a réussi à trouver la combinaison parfaite de magie et de romance. Les deux types de téléspectateurs ont donc adoré l’histoire. Mais, il n’y a qu’une seule saison du spectacle. Les fans de l’émission étaient intéressés par une autre saison de ce plan, et la demande a été forte. Heureusement, il y a des chances pour la saison à venir.

Bien sûr, il est assez rare de voir deux saisons avec le signe vert à la fois, les systèmes préférant normalement prendre les choses une saison à la fois. Star Teresa Palmer a été étonnée par l’information.

«C’est assez époustouflant, pour être honnête», a déclaré Palmer à Collider.

A Discovery of Witches est un suivi de la relation surprenante entre une sorcière et un vampire créée après la découverte d’un livre mystérieux dans une bibliothèque de l’Université d’Oxford.

Cameron Roach, responsable du théâtre chez Sky Studios, a déclaré: «Juste après la performance de la première saison, nous sommes heureux pour un autre épisode de A Hunt of Witches parce que nous continuons à voir l’histoire d’amour de Diana et Matthew et leurs aventures en élisabéthain. Londres. Nous avons un casting merveilleux aligné avec un cadre historique spécial qui, nous l’espérons, attirera davantage les fans.

Quand peut-il être publié?

Une découverte des sorcières Saison 1 obtenue diffusée sur Sky One, au Royaume-Uni en septembre 2018. Produit par Bad Wolf et Sky Productions, cette adaptation télévisée a reçu une excellente réponse qui a valu à la série d’être confirmée en raison de ses troisième et troisième saisons en deux semaines. , c’est-à-dire en novembre 2019.

Une découverte de la saison 2 des sorcières devait sortir en 2020. Mais en raison de cette pandémie de COVID-19 qui se poursuit dans le monde entier, ainsi que de divers autres programmes télévisés et films, la date de sortie n’a pas encore été confirmée.

Casting de la série Thriller

Ce sont les célébrités qui incluront la deuxième saison de la série:

Teresa Palmer comme Diana Bishop

Matthew Goode comme Matthew Clairmont

Valarie Pettiford comme Emily Mather

Daniel Ezra comme Nathaniel Wilson

Alex Kingston comme Sarah Bishop

Edward Bluemel comme Marcus Whitmore

Aisling Loftus en tant que Sophie Norman

Steven Cree comme Gallowglass

Sheila Hancock comme Goody Alsop

Lindsay Duncan comme Ysabeau

James Purefoy comme vampire Philippe

L’intrigue d’une découverte de sorcières Saison 2!

La deuxième saison de la découverte des sorcières s’appuie sur le livre « Shadow of Night » de Deborah Harkness ‘All Souls Trilogy’, qui se compose de dix épisodes. Avec l’action élisabéthaine, de retour aujourd’hui, les tantes bien-aimées de Diana, Sarah et Em, doivent payer avec le célèbre chasseur de sorcières Ysabeau de Clermont dans sa maison, Sept-Tours.

De retour à Oxford, Marcus et Miriam utilisent le manteau de Matthew pour maintenir le démon Nathaniel et Sophie en bonne santé, dont la grossesse progresse. Gerbert, Knox, Satu et Domenico sont impatients de traquer toute trace de l’enlèvement de Diana et Matthew et de garder tous les mystères des époux en dehors de ceux-ci.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂