À des années d’Hollywood : ce qui est arrivé à Brendan Fraser

Le retour de Brendan Fraser était une bonne nouvelle pour ses fans, mais il a dû traverser des moments difficiles pour revenir sous les projecteurs.

©GettyÀ des années d’Hollywood : ce qui est arrivé à Brendan Fraser.

brendan fraser Il est l’un des acteurs les plus aimés des dernières décennies, puisqu’il a été à l’avant-garde de productions telles que La Momie, George de la Jungle Oui Au diable avec le diable. En 2022, il est revenu sur le devant de la scène pour sa performance dans La baleineun rôle qui lui a valu un Critics’ Choice Awards dimanche soir et peut-être une nomination aux Oscars 2023.

Son discours lors de la cérémonie de remise des prix a été l’un des points les plus émouvants, car il y avait non seulement de l’enthousiasme pour le prix, mais aussi parce que c’était son grand retour après des années d’absence dans l’industrie. À l’époque, il devient le visage de longs métrages à succès, mais au fil des années, le public ne le voit plus dans des projets renommés. Qu’est-il exactement arrivé?

+Pourquoi Brendan Fraser a quitté Hollywood

Au milieu des années 2000, brendan fraser Il est passé par de multiples situations qui l’ont amené à s’éloigner du premier plan, parfois de son plein gré, mais aussi forcé par d’autres. L’étoile de Looney tunes : de retour en action Il a raconté dans une interview au magazine GQ que sa mère était décédée, mais il a également rappelé le triste tournant de sa carrière.

En 2003, l’acteur a été agressé sexuellement lors d’un déjeuner de la Hollywood Foreign Press Association. qui est en charge de l’organisation des Golden Globes. Le président de l’entité, Philippe BerckSalutations à Brendan et profita du moment pour lui peloter le derrière : « Sa main gauche fait un détour, attrape ma fesse et un de ses doigts touche mon périnée. Et il commence à le déplacer »il a pointé Fraser.

berk mentionné que Brendan il a inventé cette histoire, mais l’acteur assure que cette expérience a changé sa vie et mis en lumière : « Le téléphone arrête de sonner et vous vous demandez pourquoi. Il y a plusieurs raisons, mais en était-elle une ? Je pense que oui ». Bien qu’il ait dit qu’il avait actuellement peur, la vérité est qu’il a le soutien inconditionnel de son public et après avoir été victorieux aux Critics’ Choice Awards, il pourrait peut-être avoir sa place aux Oscars 2023.

