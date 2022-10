A Christmas Story Christmas Teaser révèle un premier regard sur le retour de Ralphie

La première bande-annonce est sortie pour Une histoire de Noël Noëlune nouvelle suite héritée de Une histoire de Noël. Dans le film, Pierre Billingsley revient pour reprendre son rôle de Ralphie, maintenant tout adulte mais portant le même style familier de lunettes. Le nouveau teaser, que vous pouvez regarder ci-dessous, donne un premier aperçu du retour de Ralphie adulte ainsi que des références et des rappels au film original.





Le mot de la suite a été annoncé pour la première fois en janvier. Il a été rapporté à l’époque que le film avait été écrit par Nick Schenk (La mule) avec Clay Kaytis (Chroniques de Noël) diriger. En plus de reprendre son rôle de Ralphie, Billingsley est également à bord en tant que producteur exécutif aux côtés de Schenk et de son partenaire Vince Vaughn via Wild West Picture Show Productions. Le film est une collaboration entre Warner Bros. et Legendary.

FILM VIDÉO DU JOUR

Selon Deadline, une description de Une histoire de Noël Noël lit:

« Un Ralphie adulte (Peter Billingsley) dans les années 1970, qui revient dans la maison de la rue Cleveland pour offrir à ses enfants un Noël magique comme celui qu’il a eu en grandissant. Avec la même attention au ton réel du premier, Ralphie se reconnecte avec des amis d’enfance, réconcilie le décès de son vieil homme et sème les graines des origines du classique bien-aimé des Fêtes. »





Peter Billingsley revient dans le rôle de Ralphie

Il y a eu des suites à Une histoire de Noël autrefois. Une suite directe appelée Mon histoire d’été est sorti en 1994, même s’il mettait en vedette Kieran Culkin dans le rôle de Ralphie aux côtés d’un tout nouveau casting. Cependant, le film a fait revenir Jean Shepherd en tant que Ralphie adulte, servant de narrateur.

En 2012, il y avait une autre suite publiée réellement doublée Une histoire de Noël 2. Le film suit un Ralphie de 15 ans joué par Braeden Lemasters, maintenant obsédé par l’achat d’un cabriolet pour Noël, tout comme il voulait vraiment un pistolet Red Ryder BB dans le film original. Le film a été largement critiqué et est loin d’atteindre les mêmes niveaux de succès que l’original.

Ce qu’aucune des suites précédentes n’a en commun, c’est que Billingsley n’est pas revenu en tant que Ralphie, ni même pour un camée spécial en tant qu’un autre personnage. Il est cependant apparu dans un autre film de vacances célèbre avec son rôle d’elfe en 2003 Elfe avec Will Farell. Billingsley est également apparu dans le film de Noël 2009 Quatre Noëls. Plus récemment, l’acteur est apparu dans le film de super-héros Spider-Man: loin de chez soi.

Une histoire de Noël Noël commencera à diffuser sur HBO Max le 17 novembre 2022.