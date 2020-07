À cause de la poussière fine: remplacez les vieux poêles à bois maintenant

Environ 2,2 millions de vieux poêles devront être remplacés ou convertis d’ici la fin de cette année. Mais il ne faut pas attendre décembre pour se moderniser.

Les propriétaires de poêles construits avant 1995 devront peut-être dire au revoir à la fin de l’année. Parce que les anciennes cheminées et les poêles en faïence, mais aussi les cheminées de chauffage pour les combustibles solides tels que les bûches, les granulés, les copeaux de bois ou le charbon, dépassent souvent les émissions de polluants spécifiées dans l’ordonnance fédérale sur le contrôle des immissions.

Si l’ancien four émet trop de poussières fines, vous avez deux options: vous pouvez le moderniser ou le remplacer. Tim Froitzheim, consultant pour la construction de poêles et de chauffage de l’air au sein de l’Association centrale des sanitaires, du chauffage et de la climatisation, déconseille d’installer un filtre dans un ancien poêle comme mesure de modernisation. Cela doit toujours être vérifié du four au four. Mais le coût d’installation du filtre est dans la plupart des cas nettement plus élevé qu’un nouvel appareil.

De plus, il ne faut pas attendre le mois de décembre pour éteindre ou moderniser: «C’est le bon moment. Parce que les entreprises ont beaucoup à faire en ce moment, il faut s’attendre à des temps d’attente», déclare Froitzheim.

Quels appareils sont concernés

Les mesures concernent les cheminées murées avec chauffage industriel et une puissance d’au moins quatre kilowatts, construites entre 1985 et 1994 et dont les valeurs d’émission pour les poussières fines dépassent 0,15 gramme par mètre cube de gaz d’échappement et pour le monoxyde de carbone 4 grammes par mètre cube. Ces systèmes doivent avoir une porte verrouillable. Cela signifie que les appareils de chauffage tels que les poêles suédois qui n’ont pas de mur doivent également être modernisés.

Toutefois, les cheminées ouvertes, les cuisinières et cuisinières de base artisanales ainsi que les cheminées fermées, qui peuvent également fonctionner à l’état ouvert, sont exclues. Ceci s’applique également aux poêles historiques, qui ont été construits avant le 1er janvier 1950 et sont toujours au même endroit dans la maison. Froitzheim estime que cela ne signifie pas que tous les quelque 2,2 millions de poêles doivent être remplacés – “parce que certaines usines sont couvertes par l’exemption, mises hors service ou tout simplement non modernisées”.

Le ramoneur peut aider avec l’incertitude

L’âge du système doit indiquer la plaque signalétique du poêle. Si ce signe est absent, les propriétaires de poêle doivent utiliser les données de mesure du ramoneur ou un certificat du fabricant pour prouver qu’un modèle de poêle est conforme aux limites de polluants.

La base de données de l’Association industrielle pour la technologie de la maison, du chauffage et de la cuisine (HKI) aide à trouver les valeurs du modèle de poêle respectif. De nombreux poêles, sinon tous, sont répertoriés ici. Mais: Si l’année de construction ou le niveau d’émission ne peut être déterminé, le foyer doit être remplacé.

Appareils modernes à faibles valeurs d’émission

Mais ce n’est pas parce que vous devrez peut-être démonter votre ancien four que vous devez vous passer de four. «Les appareils modernes ont des valeurs d’émissions nettement inférieures et peuvent continuer à être utilisés pendant de nombreuses années», déclare Froitzheim.

Après tout, avec la réglementation actuelle, le législateur n’exige pas que les appareils à faibles émissions soient supprimés. Des appareils qui ont entre 25 et 35 ans et qui ne peuvent pas respecter les valeurs limites requises sont nécessaires, dit Froitzheim. “Avec un téléviseur de cet âge ou une voiture, chaque client verrait immédiatement que la technologie ne répond plus aux exigences d’aujourd’hui et doit donc être remplacée.”