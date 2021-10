À cause de Captain America, Chris Hemsworth pensait qu’il cesserait d’être Thor dans Marvel

Au fil des ans, Marvel a réussi à avoir les super-héros les plus aimés au monde. Captain America, Iron Man, Black Widow et Thor en sont quelques exemples clairs. Bien que le seul qui suive jusqu’à présent dans la franchise soit celui joué par Chris Hemsworth. L’année prochaine, l’acteur fera la première Thor : Amour et Tonnerre continuant ainsi son histoire dans ce monde.

Cependant, pour Chris HemsworthCela semble être une surprise de continuer à faire partie de l’univers cinématographique Marvel. Surtout étant l’un des rares Avengers à faire encore partie de la franchise. En effet, il y a quelques années, l’acteur pensait que son temps en tant que Thor était terminé et tout cela à cause de Captain America, le personnage joué par son grand ami, Chris Evans.

En fait, c’est Hemsworth lui-même qui a déclaré s’être senti exclu du MCU il y a quelques années. Dans le livre L’histoire des studios Marvel libéré il y a quelques jours à peine, l’interprète a assuré qu’il s’était offusqué de ne pas avoir été convoqué à Captain America : guerre civile. Le film, sorti en 2016, était l’un de ceux dans lesquels Chris Evans a joué, mais auquel plusieurs de ses collègues ont également participé.

« Je me souviens avoir participé à la tournée de presse d’Age of Ultron et tout le monde parlait de Civil War. Alors je me suis demandé : qu’est-ce que la guerre civile ? Alors j’ai demandé s’ils faisaient un projet parallèle ou quelque chose comme ça et ils ont dit non, Captain America: Civil War était le prochain. J’ai donc demandé si Iron Man y apparaîtrait et ils ont répondu que non seulement lui, mais aussi Vision, Spider-Man et bien d’autres.« , dit l’extrait de Chris Hemsworth dans le livre.

Mais, comme si cela ne suffisait pas, l’acteur a également raconté le moment où il a demandé à Marvel pourquoi il n’avait pas été convoqué. D’après ce qu’il a écrit, d’après l’étude, ils lui ont assuré que Thor était « faire son truc», alors il n’a pas hésité à penser : «c’est tout. Ils me tirent”. Bien que ce n’était rien de plus que sa spéculation puisqu’aujourd’hui, il est plus actuel que jamais.

