9 découvertes spatiales épiques que vous avez peut-être manquées en 2020

Les découvertes médicales ont dominé l’actualité en 2020, mais même dans des conditions de pandémie, les astronomes ont continué leur travail. Ils ont chassé les ondes radio à la recherche de signaux mystérieux, découvert de nouvelles galaxies et même découvert quels systèmes stellaires extraterrestres pourraient détecter la Terre.

Émissions radio d’un monde extraterrestre

La représentation par un artiste de l’exoplanète Tau Boötes b montre un champ magnétique, qui peut provoquer les émissions radio que les scientifiques pensent avoir détectées. (Crédit d’image: Jack Madden / Cornell University)

Les planètes du système solaire émettent des ondes radio, en particulier Jupiter avec ses champs magnétiques intenses. Mais personne n’avait jamais détecté d’ondes radio provenant d’une planète au-delà du système solaire jusqu’à cette année, lorsque les chercheurs ont capté un signal d’une géante gazeuse dans le système de Tau Boötes, à seulement 51 années-lumière de la Terre. Ce signal pourrait les aider à en savoir plus sur le champ magnétique de cette exoplanète, ce qui pourrait offrir des indices sur ce qui se passe dans son atmosphère.

Blobs de rayons X jaillissant de la Voie lactée

Cette carte en fausses couleurs montre les nouvelles bulles de rayons X (jaunes et rouges) dominant le centre galactique. (Crédit d’image: MPE / IKI)

Il y a des millions d’années, une explosion au centre de la Voie lactée a fait exploser du matériel sous tension au-dessus et au-dessous du disque galactique. Ce matériau est toujours visible, brillant dans le spectre des rayons gamma dans deux amas découverts en 2010, connus sous le nom de bulles de Fermi. En 2020, les chercheurs ont trouvé une autre paire de taches dans la même région, visibles dans le spectre des rayons X. Probablement liés aux bulles de Fermi, ces caractéristiques sombres et gargantuesques de la Voie lactée se dressent sur les bulles de Fermi de 25 000 années-lumière, sur une largeur de 45 000 années-lumière bout à bout. Les chercheurs les ont appelés les «bulles eROSITA».

Un propulseur de fusée perdu depuis longtemps

Cette animation montre l’orbite accélérée de 2020 SO, qui a été capturée par la gravité terrestre le 8 novembre 2020. La bizarrerie spatiale s’échappera en mars 2021. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

La Terre a acquis un nouveau «minimoon» en 2020, l’un des nombreux objets que la planète rencontre de temps en temps dans l’espace et qui finissent en orbite autour de notre planète. Mais un examen plus approfondi par des observateurs de l’espace amateurs et professionnels a révélé que ce minimoon n’était pas du tout un objet naturel, mais plutôt un propulseur de fusée lancé par la NASA dans les années 1960.

Cercles radio fantomatiques

L’ORC1 fantomatique (fuzz bleu / vert), sur fond de galaxies aux longueurs d’onde optiques. Il y a une galaxie orange au centre de l’ORC, mais nous ne savons pas si elle fait partie de l’ORC, ou simplement une coïncidence fortuite. (Crédit d’image: Bärbel Koribalski, basé sur les données ASKAP, avec l’image optique du [Dark Energy Survey](https://www.darkenergysurvey.org))

Les scientifiques trouvent fréquemment des choses dans l’espace qui ressemblent à des taches floues, mais les nouveaux cercles radio impairs (ORC), découverts en 2019 et rapportés en 2020, sont spéciaux. Les gouttes rondes, visibles dans les données du radiotélescope, ne ressemblent à aucun objet connu. Ce ne sont pas des restes de supernova ou des effets optiques connus sous le nom d’anneaux d’Einstein. Certains scientifiques ont même suggéré qu’il s’agissait peut-être de gorges de trous de ver. Mais personne ne sait vraiment ce que sont ces choses nouvellement découvertes.

Un million de nouvelles galaxies

L’Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) (Crédit d’image: Alex Cherney / CSIRO)

Un radiotélescope dans l’outback australien a cartographié 83% de l’univers observable au cours de 300 heures d’observations. Et cela a révélé une grande quantité de données: 3 millions de galaxies, dont un million n’avait jamais été vu auparavant. L’Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) s’appuie sur 36 antennes pour enregistrer le ciel, mais c’était la première fois que les 36 étaient utilisées à la fois pour un seul projet.

Un soupçon de vie sur Vénus?

La NASA a pris cette image de Vénus à l’aide de sa sonde Mariner 10 lors d’un survol en 1974. (Crédit d’image: NASA)

Vénus est peut-être l’endroit le plus inhospitalier du système solaire, avec des nuages ​​acides bouillonnants et des températures infernales. C’est pourquoi les astronomes se préparant à rechercher de la phosphine, un gaz malodorant considéré comme une signature possible de la vie sur des planètes extraterrestres, ont d’abord formé leur télescope de chasse à la phosphine sur Vénus: ils voulaient une image de référence d’un monde sûrement mort. Mais dans une torsion choquante, ils ont trouvé le composé dans les nuages ​​de Vénus.

Cependant, d’autres chercheurs ont appelé à la prudence avant de suggérer qu’il y a vraiment de la vie sur Vénus.

Un magnétar nouveau-né

Une image du télescope spatial Hubble montre la partie du ciel d’où provient le motif lumineux inhabituel, indiquant la naissance d’un magnétar. (Crédit d’image: Télescope spatial Hubble / NASA)

Le 12 novembre, les chercheurs ont détecté une kilonova lumineuse, un spectacle de lumière à la suite de la fusion de deux étoiles à neutrons. Les kilonovas sont rares dans l’espace, mais les chercheurs les ont déjà vus. Celui-ci était spécial cependant: des signaux étranges dans la lumière de kilonova indiquaient la présence de quelque chose de nouveau. Les chercheurs qui étudient l’événement ont offert quelques possibilités, mais ont déclaré que la plus probable était un magnétar nouveau-né: une énorme étoile à neutrons super-magnétique qui s’est formée lors de la collision.

La source d’un sursaut radio rapide

Un magnétar est une étoile à neutrons superdense avec un champ magnétique extrêmement puissant. Dans cette illustration, le magnétar émet une rafale de rayonnement. (Crédit d’image: Sophia Dagnello, NRAO / AUI / NSF)

Les magnétars peuvent également être responsables des éclairs les plus brillants de l’espace. Ces « sursauts radio rapides » ont mystifié les astronomes pendant des années, emballant l’énergie que le soleil émet en quelques jours en quelques millisecondes. La plupart semblent venir de bien au-delà de la Voie lactée, mais en 2020, les chercheurs ont signalé un FRB originaire de notre galaxie d’origine, à seulement 30000 années-lumière de la Terre. Et celui-ci avait un point d’origine connu: un magnétar. Cela signifie-t-il que toutes ces rafales proviennent de magnétars? Personne n’est sûr.

Les extraterrestres qui pourraient nous voir

(Crédit d’image: NASA / NOAA)

Les astronomes détectent les planètes extraterrestres en les regardant passer entre la Terre et leurs étoiles. Un jour, ils pourraient même étudier leurs atmosphères en regardant comment la lumière des étoiles brille à travers eux. Mais cela ne fonctionne que pour les planètes dont les orbites s’alignent pour les placer entre la Terre et leur étoile d’origine. Les planètes qui ne s’alignent pas de cette façon sont pour la plupart invisibles à la technologie actuelle des télescopes.

En 2020, les chercheurs ont demandé quels systèmes stellaires avaient des points de vue sur Terre qui leur permettraient de voir notre petite planète avec son atmosphère vibrante de signes de vie. Ils ont identifié 1 004 systèmes stellaires capables de voir la Terre en 326 années-lumière. Une étoile à seulement 12 années-lumière de la Terre a connu des exoplanètes et aura le point de vue approprié pour voir la Terre lorsqu’elle se mettra en position en 2044.

