852 kg de poids et 1500 kg d’appui. Tout sur les GMA T.50 ‘Niki Lauda’

Révélé le jour de l’anniversaire de Niki Lauda, ​​le GMA T.50s ‘Niki Lauda’ ce n’est pas seulement la version destinée aux pistes T.50 mais aussi un hommage au pilote autrichien avec qui Gordon Murray a travaillé sur la Brabham F1.

Limité à seulement 25 exemplaires, le T.50 ‘Niki Lauda’ devrait entrer en production d’ici la fin de l’année, avec la livraison des premiers exemplaires prévue pour 2022. Quant au prix, il coûtera 3,1 millions de livres (avant taxes)) soit environ 3,6 millions d’euros.

Selon Gordon Murray, chaque T.50 «Niki Lauda» aura une spécification unique, chaque châssis portant le nom d’une victoire du pilote autrichien. Le premier, par exemple, s’appellera «Kyalami 1974».

«War on Weight», deuxième acte

À l’instar de la version route, dans le développement du GMA T.50 ‘Niki Lauda’, une attention particulière a été portée à la question du poids. Le résultat final était une voiture qui ne pèse que 852 kg (128 kg de moins que la version route).

Cette valeur est inférieure à 890 kg comme objectif et cela a été réalisé grâce à la nouvelle boîte de vitesses (-5 kg), au moteur plus léger (pèse 162 kg, moins 16 kg), à l’utilisation de matériaux plus fins dans la carrosserie et à l’absence de systèmes de son et de climatisation.

Au volant de ce «poids plume», on retrouve une version spécifique du V12 de 3,9 l développé par Cosworth qui équipe déjà le T.50. Cette offre 711 ch à 11500 tr / min et, il monte à 12 100 tr / min et grâce à l’induction RAM dans l’admission d’air, il atteint 735 ch.

Toute cette puissance est gérée par la nouvelle boîte de vitesses Xtrac IGS à six rapports, réalisée sur mesure et contrôlée à l’aide de languettes sur le volant. Avec une pensée stupéfiante pour les pistes, cela permet au GMA T.50 ‘Niki Lauda’ d’atteindre une vitesse maximale de 321 à 338 km / h.

Concernant les T.50 ‘Niki Lauda’, Gordon Murray a déclaré: «Je voulais éviter ce que j’ai fait avec la McLaren F1 (…) Les versions de piste de cette voiture ont été adaptées après que nous ayons fabriqué la voiture de route. Cette fois, nous avons conçu les deux versions plus ou moins en parallèle ».

Cela a permis non seulement d’offrir au T.50 ‘Niki Lauda’ une monocoque différente ainsi que son propre moteur et boîte de vitesses.

Aérodynamique croissante

Si le contrôle du poids a été particulièrement important dans le développement des GMA T.50 ‘Niki Lauda’, l’aérodynamique n’a pas été en reste dans les «spécifications».

Équipé de l’énorme ventilateur de 40 cm que nous connaissions déjà sur le T.50, le nouveau T.50s ‘Niki Lauda’ en profite pour renoncer à «l’attirail» habituel des appendices aérodynamiques, même s’il ne se passe pas d’un généreux aile arrière (la plupart appui) et une «nageoire» dorsale (plus de stabilité).

Entièrement réglable, le trousse Cette version aérodynamique pour les chenilles de la dernière création de Gordon Murray Automotive lui permet de générer un impressionnant 1500 kg de appui à grande vitesse, 1,76 fois le poids total des T.50. En théorie, nous pourrions le prendre «à l’envers».

Avec la position de conduite centrale traditionnelle (et vous permet également de transporter un passager supplémentaire), le Gordon Murray T.50s ‘Niki Lauda’ sera accompagné de pack «Trackspeed» qui comprend tout, des outils aux instructions pour tirer le meilleur parti de cette «licorne» dans les circuits les plus divers.