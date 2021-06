« 8 personnes sur 10 qui ont développé des formes sévères de COVID-19 étaient obèses » : les facteurs de risque vont bien au-delà de l’âge

Pendant une grande partie de la pandémie, la forêt ne nous a pas laissé voir les arbres. La pression sur les hôpitaux, la mortalité record et le manque de traitements spécialisés ont fait de sauver les plus vulnérables la priorité même si nous savions qu’il y en avait beaucoup plus derrière eux.

Maintenant que le vaccin élimine les groupes qui ont le plus souffert de l’équation, nous confirmons quelque chose que nous savions déjà : que la dichotomie « vieux-jeune » capturait une très petite partie de l’histoire, que le risque lié au COVID -19 était beaucoup plus étalé qu’il n’y paraît. Le cas le plus clair est sans aucun doute l’obésité.

Un problème de plus en plus important

Quelque chose de connu, mais invisible : En ce sens, les données de la Spanish Obesity Society semblent retentissantes : ce n’est pas seulement que les personnes obèses ont un risque plus élevé d’être infectées, mais aussi qu’elles ont une plus mauvaise progression et des taux d’hospitalisation plus élevés. Il existe également des taux plus élevés dans les unités de soins intensifs, ce qui est lié à un risque plus élevé de mortalité.

8 sur 10 : Selon Susana Monereo, chef du service d’endocrinologie de l’hôpital Gregorio Marañón de Madrid, 80% des patients admis dans les hôpitaux du pays qui ont développé des formes sévères de COVID souffraient d’obésité. Rappelons que, bien que 60% de la population adulte soit en surpoids, seuls 21% répondent aux critères d’obésité.

Cependant, et malgré le volume élevé, la vérité est que ce n’est pas une donnée particulièrement surprenante. L’obésité est liée au diabète de type 2, à l’hypertension artérielle et à de nombreuses maladies cardiovasculaires. Toutes les maladies que nous connaissons sont liées à un plus mauvais pronostic de la maladie. D’autres pathologies associées à l’obésité (comme la stéatohépatite non alcoolique) semblent être un facteur de risque de propagation de la maladie.

Parce que? Comme c’est la tradition en ces matières, il y a beaucoup de choses que nous ignorons encore. D’emblée, nous ne connaissons pas clairement le mécanisme qui fait de l’obésité l’un des principaux facteurs de risque de la maladie. Les chercheurs travaillent sur des modèles qui associent ce problème au caractère d’un « état inflammatoire chronique de bas grade » qui caractérise l’obésité ou à une immunité réduite qui apparaît également souvent dans l’obésité.

Cela impliquerait d’une plus faible capacité de l’organisme à combattre le virus à une mauvaise réponse immunitaire qui impliquerait (même) une efficacité moindre des vaccins. Oui pour l’instant les explications ne sont que des théories, alors que les données sont une réalité troublée. En effet, d’autres chercheurs l’associent au risque de thrombose ou à la diminution du volume de réserve inspiratoire associée à l’obésité abdominale.

Un problème majeur: Quoi qu’il en soit, ces données sont un avertissement pour les marins maintenant que la situation épidémiologique s’améliore et que les restrictions sont levées. À moins qu’une variante n’apparaisse capable d’échapper au vaccin, nous ne verrons pas de situations comme l’an dernier. Cependant, l’épidémie est toujours très vivante et dans de nombreux pays, cela a entraîné une augmentation des cas parmi les plus jeunes qui (en partie à cause de la fatigue pandémique, en partie à cause d’un faux sentiment de sécurité) adoptent des comportements plus à risque.

Image | Clinique de l’hôpital