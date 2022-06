75 personnages de l’univers cinématographique Marvel décédés

in

Depuis le début du 21e siècle, les sagas sur grand écran ont retenu l’attention des téléspectateurs du monde entier avec de grandes franchises telles que Harry Potter, Seigneur des Anneaux, Star Wars Oui Homme chauve-souris, entre autres. Cependant, jusqu’à présent, aucun ne peut surpasser ce qui a été fait par le Univers cinématographique Marvel qui, à partir de 2008, s’est caractérisée par la sortie continue de blockbusters et continue à ce jour.

Au total, à ce jour, nous avons 28 films divisés en quatre phases, bien qu’en 2021, les séries télévisées destinées au service de streaming Disney+ aient également été ajoutées. La dernière bande MCU vue par le fandom était Doctor Strange dans le multivers de la foliecréée en mai de cette année, alors que le programme est actuellement diffusé Mme Merveille sur la plate-forme, où aucun décès n’a été signalé jusqu’à présent.

Tout comme chaque fan a son long métrage préféré ou un personnage qu’il aime par-dessus tout, il a aussi la mort la plus douloureuse qu’il ait vue à l’écran. Il existe de multiples exemples, mais parmi les premières places figurent sûrement les pertes de Tony Stark (Homme de fer) et Natacha Romanoff (Black Widow), à la fois dans Avengers : Fin de partie. Ensuite, nous passerons en revue les principaux décès de l’ensemble MCU et, peut-être, certains d’entre eux dont vous ne vous souvenez pas.

+ Quels personnages Marvel sont morts dans le MCU ?

– OBADIAH STANE

Film dans lequel il est mort : Homme de fer (2008)

Cause du décès : Chute dans un réacteur et explosion.

– COURSE

Film dans lequel il est mort : Homme de fer (2008)

Cause du décès : Abattu par les hommes de main d’Obadiah Stane.

– ANTON VANKO

Film dans lequel il est mort : Homme de fer 2 (2010)

Cause du décès : Explosion qui le détruit ainsi qu’une partie de la Stark Expo.

-LAUFEY

Film dans lequel il est mort : Thor (2011)

Cause du décès : Explosion d’énergie magique

– DR. ABRAHAM ERSKINE

Film dans lequel il est mort : Captain America : Le premier vengeur (2011)

Cause du décès : Abattu par l’agent d’Hydra Heinz Kruger.

-HEINZ KRUGER

Film dans lequel il est mort : Captain America : The First Avenger (2011)

Cause du décès : Suicide au cyanure.

-PHIL COULSON

Film dans lequel il est mort : Vengeurs (2012)

Cause du décès : Poignardé par Loki.

– ALDRICH KILLIAN

Film dans lequel il est mort : Homme de fer 3 (2013)

Cause du décès : Explosion.

– MAYA HANSEN

Film dans lequel il est mort : Homme de fer 3 (2013)

Cause du décès : abattu par Aldrich Killian.

– FRIGGA

Film dans lequel il est mort : Thor : le monde des ténèbres (2013)

Cause du décès : Poignardé par un homme de main de Malekith.

– MALEKITH LE MAUDIT

Film dans lequel il est mort : Thor : le monde des ténèbres (2013)

Cause du décès : Écrasé par son navire.

– CURSE

Film dans lequel il est mort : Thor : le monde des ténèbres (2013)

Cause du décès : aspiré et explosé dans un trou noir.

– ALEXANDRE PIERCE

Film dans lequel il est mort : Captain America et le soldat de l’hiver (2014)

Cause du décès : Abattu par Nick Fury.

-PEGY CARTER

Film dans lequel il est mort : Captain America : Guerre civile (2016)

Cause du décès : vieillesse et démence.

– JASPER SITWELL

Film dans lequel il est mort : Captain America et le soldat de l’hiver (2014)

Cause du décès : percuté par un camion.

– ARNIM ZOLA

Film dans lequel il est mort : Captain America et le soldat de l’hiver (2014)

Cause du décès : maladie et impact d’un missile.

– RONAN L’ACCUSATEUR

Film dans lequel il est mort : Gardiens de la Galaxie (2014)

Cause du décès : Détruit par Peter Quill à l’aide de la Pierre de puissance.

– KORATH LE POURSUIVANT

Film dans lequel il est mort : Gardiens de la Galaxie (2014)

Cause du décès : Désactivé par Drax.

-GROOT

Film dans lequel il est mort : Gardiens de la Galaxie (2014)

Cause du décès : Sacrifice.

– PLUME DE MEREDITH

Film dans lequel il est mort : Gardiens de la Galaxie (2014)

Cause du décès : cancer du cerveau.

-MERCURE

Film dans lequel il est mort : Avengers : L’ère d’Ultron (2015)

Cause du décès : Abattu en sauvant Hawkeye.

-ULTRON

Film dans lequel il est mort : Avengers : L’ère d’Ultron (2015)

Cause du décès : Détruit par vision en utilisant la pierre mentale.

– VESTE JAUNE

Film dans lequel il est mort : L’homme fourmi (2015)

Cause du décès : Écrasé au niveau subatomique.

-HOWARD ET MARIA STARK

Film dans lequel il est mort : Captain America : Guerre civile (2016)

Cause du décès : Tué par Bucky Barnes.

– T’CHAKA

Film dans lequel il est mort : Captain America : Guerre civile (2016)

Cause du décès : Explosion lors de la signature des accords de Sokovie à Vienne.

– OS CROISÉS

Film dans lequel il est mort : Captain America : Guerre civile (2016)

Cause du décès : Explosion générée par un conflit d’énergie.

– ANCESTRALE

Film dans lequel il est mort : Docteur étrange (2016)

Cause du décès : Poignardé par Kaecillus.

– DANIEL TAMBOUR

Film dans lequel il est mort : Docteur étrange (2016)

Cause du décès : exécuté par Kaecilius.

– EGO

Film dans lequel il est mort : Les Gardiens de la Galaxie 2 (2017)

Cause du décès : Explosion.

– YONDU UDONTA

Film dans lequel il est mort : Les Gardiens de la Galaxie 2 (2017)

Cause du décès : Sacrifice.

-ODIN

Film dans lequel il est mort : Thor : Ragnarök (2017)

Cause du décès : Vieillesse.

– crème glacée

Film dans lequel il est mort : Thor : Ragnarök (2017)

Cause du décès : Détruit par Surtur sur Asgard.

– SKURGE

Film dans lequel il est mort : Thor : Ragnarök (2017)

Cause du décès : Sacrifice.

– SURTOUR

Film dans lequel il est mort : Thor : Ragnarök (2017)

Cause du décès : Explosion.

– KILLMONGER

Film dans lequel il est mort : Panthère noire (2018)

Cause du décès : poignardé par T’Challa.

-ZURI

Film dans lequel il est mort : Panthère noire (2018)

Cause du décès : Tué par Killmonger.

-N’JOBU

Film dans lequel il est mort : Panthère noire (2018)

Cause du décès : poignardé par son frère, T’Chaka.

– ULYSSE KLAUE

Film dans lequel il est mort : Panthère noire (2018)

Cause du décès : coups de feu.

– GAMORA

Film dans lequel il est mort : Avengers : Guerre à l’infini (2018)

Cause du décès : Tué par Thanos

-LOKI

Film dans lequel il est mort : Avengers : Guerre à l’infini (2018)

Cause du décès : Tué par Thanos.

– VISION

Film dans lequel il est mort : Avengers : Guerre à l’infini (2018)

Cause du décès : Tué par Thanos.

-HEIMDALL

Film dans lequel il est mort : Avengers : Guerre à l’infini (2018)

Cause du décès : Tué par Thanos et ses sbires.

– L’ORDRE NOIR

Film dans lequel ils sont morts : Avengers : Infinity War (2018) / Avengers : Fin de partie (2019)

Cause du décès : Détruit par le claquement d’Iron Man.

– MAR-VELL

Film dans lequel il est mort : Capitaine Marvel (2019)

Cause du décès : Tué par Yon-Rogg.

-NOREX

Film dans lequel il est mort : Capitaine Marvel (2019)

Cause du décès : Tué par Yon-Rogg.

– THANOS

Film dans lequel il est mort : Avengers : Fin de partie (2019)

Cause du décès : Décapité par Thor et par le claquement d’Iron Man.

-VEUVE NOIRE

Film dans lequel il est mort : Avengers : Fin de partie (2019)

Cause du décès : Sacrifice.

– HOMBRE DE HIERRO

Film dans lequel il est mort : Avengers : Fin de partie (2019)

Cause du décès : Sacrifice après le claquement.

– MARIA RAMBEAU

Quand est-il mort : deux ans avant Wanda Vision (2021)

Cause du décès : Cancer

– EVANORA HARKNESS

Série dans laquelle il est mort : Wanda Vision (2021)

Cause du décès : Tué par Agatha Harkness, sa fille.

-KARLI MORGENTHAU

Série dans laquelle il est mort : Faucon et le soldat de l’hiver (2021)

Cause du décès : Tué par Sharon Carter.

– BATTLESTAR

Série dans laquelle il est mort : Faucon et le soldat de l’hiver (2021)

Cause du décès : Tué par Karli Morgenthau.

– BATROC

Série dans laquelle il est mort : Faucon et le soldat de l’hiver (2021)

Cause du décès : Tué par Sharon Carter.

– LOKI CLASSIQUE

Série dans laquelle il est mort : Loki (2021)

Cause du décès : Détruit par Alioth.

– CELUI QUI RESTE

Série dans laquelle il est mort : Loki (2021)

Cause du décès : poignardé par Sylvie.

– YING-LI

Film dans lequel il est mort : Shang-Chi et la légende des dix anneaux (2021)

Cause du décès : Tué par des ennemis de l’Iron Gang.

– MARCHAND DE MORT

Film dans lequel il est mort : Shang-Chi et la légende des dix anneaux (2021)

Cause du décès : Absorption de la force vitale.

-WENWU

Film dans lequel il est mort : Shang-Chi et la légende des dix anneaux (2021)

Cause du décès : Absorption de la force vitale.

-AJAK

Film dans lequel il est mort : Éternels (2021)

Cause du décès : tué par des déviants.

– GILGAMESH

Film dans lequel il est mort : Éternels (2021)

Cause du décès : Tué par Kro.

– TIAMUT

Film dans lequel il est mort : Éternels (2021)

Cause du décès : Transformé en pierre.

-KRO

Film dans lequel il est mort : Éternels (2021)

Cause du décès : Tué par les Éternels.

– IKARIS

Film dans lequel il est mort : Éternels (2021)

Cause du décès : Suicide en se dirigeant vers le soleil.

– DEREK ÉVÊQUE

Série dans laquelle il est mort : Oeil de faucon (2021)

Cause du décès : Explosion lors de la bataille de New York.

– ARMAND DUQUESNE

Série dans laquelle il est mort : Oeil de faucon (2021)

Cause du décès : Tué par une épée.

-WILLIAM LOPEZ

Série dans laquelle il est mort : Oeil de faucon (2021)

Cause du décès : Tué par Ronin.

– KAZI KAZIMIERCZAK

Série dans laquelle il est mort : Oeil de faucon (2021)

Cause du décès : Tué par Maya López.

– TANTE MAY

Film dans lequel il est mort : Spider-Man : Pas de retour à la maison (2021)

Cause du décès : Blessures suite à une explosion.

– ARTHUR HERSE

Série dans laquelle il est mort : Chevalier de la Lune (2022)

Cause du décès : Tué par Jake Lockley.

– REED RICHARDS (TERRE -838)

Film dans lequel il est mort : Docteur Strange dans le multivers de la folie (2022)

Cause du décès : magie de la sorcière écarlate.

– PROFESSEUR CHARLES XAVIER (TERRE -838)

Film dans lequel il est mort : Docteur Strange dans le multivers de la folie (2022)

Cause du décès : Tué par Scarlet Witch.

– CAPITAINE CARTER (TERRE -838)

Film dans lequel il est mort : Docteur Strange dans le multivers de la folie (2022)

Cause du décès : Tué par Scarlet Witch.

– CAPITAINE MARVEL (TERRE -838)

Film dans lequel il est mort : Docteur Strange dans le multivers de la folie (2022)

Cause du décès : Tué par Scarlet Witch.

– BOL NOIR (TERRE -838)

Film dans lequel il est mort : Docteur Strange dans le multivers de la folie (2022)

Cause du décès : Sorcière écarlate.

– WANDA MAXIMOFF

Film dans lequel il est mort : Docteur Strange dans le multivers de la folie (2022)

Cause du décès : Écrasé par des pierres.

