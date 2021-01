2020 n’a pas été le meilleur pour les grandes productions audiovisuelles, plus particulièrement les films pour les cinémas qui ont dû fermer à cause du Coronavirus, c’est pourquoi la série gagne du terrain de plus en plus en une année où la première prévention a été de rester à la maison. Il y a eu de nombreuses critiques de fictions, telles que ‘Copains’ ou ‘Le bureau’, mais il y avait une nouvelle série qui a conquis le monde: «Le gambit de la dame».

Ce programme a été créé par Alan Scott et mettant en vedette Anya Taylor-Joy. Il raconte l’histoire de la jeune Beth Harmon au milieu de la guerre froide, dans les années 1950 dans l’État du Kentucky. C’est une orpheline avec une aptitude prodigieuse pour les échecs qui lutte contre ses addictions tout en essayant de devenir la meilleure joueuse du monde.

Devenu la mini-série la plus regardée de l’histoire de Netflix vue par 62 millions de foyers en 28 jours, mais il avait aussi d’autres réalisations: le roman «Le gambit de la reine» par Walter Tevis est entré dans la liste des best-sellers 37 ans après sa publication, recherche « Comment jouer aux échecs » atteint un sommet en neuf ans et les ventes de jeux d’échecs sur eBay ont augmenté de 250%.

Pour le moment, il n’y a pas de nouvelles sur un Deuxième Saison, et très probablement il n’y a pas. Directeur exécutif, William Horberg, a dit à l’époque que bien fini et ils ne sont pas sûrs de vouloir continuer l’histoire. C’est pour ça que Dans Spoiler, nous vous proposons des titres similaires à « Lady’s Gambit » que vous devriez voir sur Netflix. Regardez la liste!

+7 séries que vous devriez regarder sur Netflix si vous avez aimé Lady’s Gambit: