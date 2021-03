7 séries animées que vous devriez regarder si vous manquez déjà Shingeki no Kyojin

Shingeki no Kyojin Il est devenu l’un des grands événements de l’anime ces dernières années et a été démontré tout au long des 16 épisodes de sa dernière saison, où ses millions de fans ont apprécié chacun des chapitres, comme le dernier diffusé le dimanche 28 mars. Il y a encore plus à voir, mais vous manquez sûrement déjà le spectacle animé, alors la liste suivante est pour vous.

Comme indiqué précédemment, la quatrième tranche de L’attaque des Titans a été facturé comme la clôture de l’histoire, mais il a été officiellement annoncé qu’il y aura une deuxième partie de la saison finale et de cette façon, ils pourront adapter le manga entier qui culminera avec son nombre 139 le 9 avril. Les prochains épisodes n’arriveront pas avant l’hiver au Japon, qui s’étend de décembre 2021 à mars 2022., c’est pour ça que Dans Spoiler, nous préparons ces séries animées que vous devez voir.

+7 séries animées à regarder si vous manquez déjà Shingeki no Kyojin:

– Koutetsujou no Kabaneri

An: 2016

Saisons: 1 et deux films

Terrain: Dans le pays insulaire de Hinomoto, les humains se cachent dans des forteresses appelées «stations» contre la menace d’êtres ressemblant à des zombies au cœur d’acier connus sous le nom de «Kabane». Seules les locomotives blindées appelées « Hayajiro » passent entre les stations.







– Gantz

An: 2004

Saisons: 1 (divisé en deux parties)

Terrain: Kei Kurono est un étudiant égoïste et apathique qui est obligé de sauver une personne d’être heurtée par une rame de métro en raison de l’appel de son compagnon d’enfance Masaru Kato à l’aide. En conséquence, Kato et lui meurent en essayant. Ils semblent étrangement à nouveau vivants, enfermés dans un appartement non meublé où ils rencontrent Kei Kishimoto et d’autres personnes qui sont apparemment également mortes dans des situations violentes.







– Goule de Tokyo

An: 2014

Saisons: une

Terrain: Un étudiant est attaqué par un démon qui se nourrit de chair humaine. Il reçoit plus tard une greffe d’organe de la créature, se transformant partiellement en monstre.







– Regios à coque chromée

An: 2009

Saisons: une

Terrain: Dans une Terre post-apocalyptique polluée remplie de bêtes mutantes appelées Filthy Monsters ou bêtes polluantes, l’humanité est obligée de vivre dans de grandes villes mobiles appelées Regios, apprenant à utiliser des armes appelées DITE, ainsi qu’à utiliser le pouvoir de Kei pour se défendre.







– Lycée des morts

An: 2010

Saisons: une

Terrain: Takashi Komuro est un lycéen normal, jusqu’à ce qu’une infection éclate qui transforme les gens en créatures ressemblant à des zombies. Avec ses amis et l’infirmière de l’école, ils ont du mal à sortir et à continuer leur voyage pour découvrir ce qui est exactement arrivé au monde.







– Claymore

An: 2007

Saisons: une

Terrain: Claymore se déroule dans un monde fictif co-habité par l’espèce humaine et par une espèce de démons connue sous le nom de Yōma, qui sont des prédateurs naturels des êtres humains (dans le manga, ils sont également connus sous le nom de Spectres).

– Burakku Buretto

An: 2014

Saisons: une

Terrain: Dix ans après l’épidémie, Rentaro Satomi, un lycéen qui est également un promoteur de l’Agence de sécurité civile de Tendo, propriété de son ami d’enfance Kisara Tendo, avec son initiateur, Enju Aihara, mène des missions pour empêcher la destruction de la La région de Tokyo et le monde.