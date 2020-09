7 septembre. Dacia «annonce» la présentation des nouveaux Sandero et Logan

Dacia s’apprête à faire connaître, lundi 7 septembre prochain, la nouvelle génération de modèles Sandero et Logan. Moment précédé cependant de quelques teasers, avec lesquels la marque Renault low cost promet de nombreuses nouveautés, dans ces nouvelles propositions, sans pour autant abandonner le positionnement plus accessible.

Sur le point de lancer ce qui sera leur troisième génération, la Dacia Sandero à hayon et la berline Logan se présentent avec une nouvelle plate-forme, la célèbre CMF-B, qui sert également de base à la nouvelle Renault Clio. Depuis, en plus de l’adoption de cette nouvelle base, les deux modèles devraient dire au revoir, à tous les éléments déjà dépassés importés de la deuxième génération de Clio.

Dans les teasers qui ont été publiés entre-temps et bien qu’ils ne révèlent pas grand-chose de ce à quoi on peut s’attendre, il est certain que, par exemple, dans le cas de Sandero, la version populaire de Stepway ne manquera pas, depuis le début de la commercialisation. Selon ce que prévoient les images, ils peuvent même avoir des feux de jour à LED, synonymes d’une nouvelle signature lumineuse plus moderne et captivante.

De plus, dans les images déjà connues, les formes du nouveau Sandero et du prochain Logan sont également perçues, qui, selon certaines photos d’espionnage déjà publiées dans la presse internationale, devraient désormais disposer d’un système d’infodivertissement. avec écran de tableau de bord détaché. Lequel, en plus, car elle présente quelques similitudes avec la nouvelle Clio, bien que, sans aucun doute, sans le même niveau de qualité dans les revêtements … ou Dacia n’était pas une marque certes low-cost!

En ce qui concerne les moteurs, le plus certain est que les deux modèles ont désormais pratiquement les mêmes moteurs que la Clio, à l’exception peut-être du nouveau trois cylindres 1.3 Turbo essence, ou même du quatre cylindres de 130 ch. Cependant, il y a de l’espoir, cependant, que les deux, voire un seul des modèles Dacia, puissent avoir le même moteur hybride que la Clio E-Tech.

Le teaser de Dacia Logan

Donc, bien sûr, cela semble être la présence du tri-cylindrique 1.0, dans les variantes à aspiration naturelle et Turbo, avec 65 et 100 ch, ainsi qu’un turbodiesel 1,5 dCi avec des puissances de 85 et 115 ch.

Pourtant, des certitudes absolues, seulement après la présentation officielle des deux nouveaux Sandero et Logan, déjà lundi prochain, 7 septembre…

Le teaser de Dacia Sandero

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂