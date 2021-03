7 raisons pour lesquelles la saison 8 de Game Of Thrones était une énorme désillusion

Commencez par le grand, le tout semblait pressé. Tout dans la saison huit semblait se dérouler excessivement vite et on aurait régulièrement l’impression que trois scènes de données étaient regroupées dans une scène complète. Un symptôme de cela était que nous ne pouvions pas apprécier les énormes minutes de résultat comme nous l’avions déjà fait.

Ce schéma s’est poursuivi tout au long de la saison et a conduit à de nombreuses minutes qui n’ont pas reçu le traitement qu’ils auraient récemment reçu ou mérité.

Alors ensuite, nous devrions discuter de l’amélioration du caractère. Quelque chose qui semblait être un résultat immédiat de l’idée précipitée de la saison huit était l’avancement du personnage bousculé qui a laissé les observateurs se sentir stupéfaits, confus et étonnamment épuisés.

Beaucoup diraient que la série a perdu son chemin à partir de la saison cinq – c’est à ce moment-là que Benioff et Weiss ont commencé à faire les plus grands décollages à partir des livres de George RR Martin. En tout cas, la saison 8 a eu de loin le plus de réactions, voici la raison.

Je dois simplement préciser que ce n’est pas moi qui examine le segment circulaire de l’histoire. En supposant que Dany devienne le souverain désemparé était vital, c’est bien, cependant, cela n’aurait pas dû se produire si rapidement. J’aurais peut-être obligé sa destruction dans le cas où je n’aurais pas été exposé à seulement trois scènes de sa décadence après le décès de Missenden. Nous nous attendions à la voir ne pas manger, ne pas se reposer, se développer de plus en plus névrotique et vindicative.

Une autre enquête concernant Jon est: aurait-il vraiment coupé le cœur de son souverain? Un Jon similaire qui ne pouvait pas jurer un faux vœu à Cerise de profiter aux Sept Royaumes avant le combat contre la multitude des morts? Est-il vrai que nous devrions accepter qu’il exécute sa souveraine, la dame qu’il chérissait, sans tenter de l’aider?

Le roi de la nuit a été exécuté dans le cadre de la saison huit

Je pense que le deuxième désenchantement le plus clair de la saison huit doit être le choc de l’hiver tombé. En effet, le combat était immense et artistiquement merveilleux (quand il était allumé un morceau) mais ce n’était pas ce à quoi s’attendaient certains fans de Game of Thrones. Voici la raison…

Les premières scènes de la première saison, la première scène, montraient des individus de Night’s Watch dépassant le séparateur et rencontrant un marcheur blanc. Le récit parallèle tout au long de l’émission était que chacun des conflits entre les seigneurs en herbe des Occidentaux était assez contrasté avec le danger qui fonctionnait au-delà du diviseur.

Au moment où nous avons connu le Night King, il s’est rapidement transformé en un lowlife définitif, incroyablement incroyable et apparemment difficile à arrêter.

La saison huit était la dernière saison de Game of Throne, donc tous les détails restants auraient dû être liés et la foule ne devrait pas poser de questions, n’est-ce pas? Mal! Voici seulement les couples qui me tiennent éveillé le soir.

D’accord, alors que peut-on dire sur le fait que Bran s’est avéré être le meilleur? Bien que j’aie beaucoup apprécié ce vent, il était quelque peu insondable en raison de la manière dont il se produisait, en particulier lorsque tous les individus concluant semblaient avoir une décision plus claire.

Sansa et Arya ont également eu des histoires extraordinaires qui méritent d’être souveraines… mais encore une fois, personne n’a fait référence à leurs deux noms.

Pliez le genou.

Comment le corbeau à trois regards pourrait-il devenir un seigneur de toute façon? Le blé venait de l’individu anormal et insensible qui pouvait regarder sans rien dire avant de dire quelque chose qui rendait les autres gênants pour le seigneur des westerns et aucun des différents personnages ne clignait des paupières. Les trois derniers regardés vers le corbeau vivaient au nord du séparateur et convergeaient avec un arbre. Pour quelle raison Bran est-il si extraordinaire?

Qui est le Prince of Drone? Comment a-t-il pu prendre le contrôle? Pour quelle raison est-ce que cela est venu de nulle part sans importance dans la saison huit lorsque Drone était un point central majeur lors des saisons précédentes?

Il s’est avéré clair au cours des dernières saisons que quelques personnages ne répondaient vraiment pas au besoin du résultat ultime de la série, en voici quelques-uns qui ont été négligés.

En effet, j’irai là-bas… Dans une émission sur les serpents ailés, la sorcellerie et les morts-vivants, je vais descendre sur des choses ridicules qui se sont produites. Essayez de ne pas stresser; l’incongruité n’est pas perdue pour moi.

Nous devrions discuter jusqu’où Arya s’attendait à sauter pour assassiner le seigneur de fin de soirée. C’est vrai, ce qui ressemble loin… Je me rends compte qu’elle a des capacités; cependant, cela semble être quelque peu insensé.

Rappelez-vous quand Born a compromis avec force Tyrion et Jaime avec une arbalète? Tout bien considéré, clairement, cela a été excusé assez efficacement après la consommation de Kings Landing.

Enfin, nous devrions discuter du changement de centre vers divers réprouvés. De la scène trois à six, nous avons vu trois scalawags fondamentaux divers, le roi de la nuit au choc de Winter est tombé, Cerise pendant la scène quatre et cinq, enfin Danaerys dans la scène six.

Cet échange rapide entre les rivaux était quelque peu irritant et n’a pas été aidé par le manque de temps que nous avions pour ces occasions de s’imprégner.

