7 raisons pour lesquelles commencer 2021 avec un téléviseur OLED est une bonne idée

Le mois de novembre 2020 voit la naissance de la nouvelle génération de consoles et, bien que beaucoup souhaitent continuer à jouer sur leurs moniteurs habituels ou sur d’autres beaucoup plus adaptés à leur loisir, une grande majorité utilise la télévision de son salon pour profiter des univers alternatifs offerts par les jeux vidéo.

Plus précisément, plus de la moitié des joueurs de jeux vidéo le font avec un téléviseur. Et comment profiter des avantages d’un ordinateur portable dans un téléviseur OLED LG entier? Dans notre spécial sur les spécifications qu’un téléviseur doit avoir pour être à la hauteur des jeux de nouvelle génération, nous le précisons: il y a six touches: résolution, taille, taux de rafraîchissement variable, FPS, décalage d’entrée et connexions appropriées.

Téléviseurs OLED LG couvrent chacune des exigences exigées par le joueur actuel: Compatibilité Nvidia G-Sync, décalage d’entrée en dessous de 13 ms, mode jeu pour réduire les défauts d’image liés au jeu tels que déchirure ou la bégaiement… Bref, si l’on veut opter pour un téléviseur qui fait également office de game center, le téléviseur LG OLED se présente comme une alternative à prendre en compte.

Cependant, si nous voulons avoir un équipement exclusif pour le jeu, nous avons à notre disposition un ensemble Gamme LG Gaming composé de moniteurs, de projecteurs et, pourquoi pas, les smartphones double écran pour profiter des jeux dans le confort de notre canapé.

