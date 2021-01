7 moments où Nicolas Cage était trop pour le monde

Nicolas Kim Coppola, connu sous son nom de scène Nicolas Cage, est l’un des talents les plus étranges Hollywood nous a offert ces dernières années. Ça ne fait aucun doute que Cage C’est un interprète talentueux et polyvalent, capable d’exécuter la subtilité d’acteur la plus sublime jusqu’à ce qu’il exécute, eh bien, des séquences que lui seul peut considérer comme un acteur.

C’est un acteur qui n’a pas peur de tout donner devant la caméra, quitte à dépasser les directions de ses réalisateurs. Ou peut-être que personne ne se souvient « Baiser du vampire « ?

Qu’ils nous aient fait rire (volontairement ou non), nous émouvoir ou simplement nous faire remettre en question leur santé mentale, nous fêtons ses 57 ans avec une sélection de moments de sa carrière à ne pas manquer.

1.- La fois où il a changé de visage avec John Travolta

Beaver Troy est l’un des meilleurs méchants que le cinéma d’action puisse nous offrir, qui a dû changer de visage avec un officier du FBI parce que, eh bien, il y avait des raisons. « Face / Off»C’était l’une des grandes contributions du cinéaste asiatique John woo effectué pour Hollywood.

C’est une cassette dans laquelle nous pouvons profiter de regarder Cage jouer deux personnages complètement différents, livrer au public des lignes de dialogue aussi étranges que « Je déteste te voir partir, mais j’aime te voir partir. » Ne demandez pas, profitez-en.

2.- Quand il jouait Charlie Kauffman et son jumeau imaginaire

Les scripts Charlie Kauffman ils parviennent à construire des micro-univers pleins de folie et de surréalisme, et bien que ce soit l’une de leurs histoires les plus ancrées, il est fascinant de voir comment ils ont réussi à construire une histoire sur leur manque d’inspiration dans laquelle Cage Il le joue en même temps que son frère jumeau (fictif) nommé Donald.

La chose intéressante est que Donald il est utilisé comme un artifice dans lequel on critique «l’écrivain médiocre» qui, en racontant des histoires banales et en manquant d’émotion narrative, réussit miraculeusement dans l’industrie. Les deux frères sont les beaux côtés de la même médaille qui, tôt ou tard, sera engloutie par les machines de production cinématographique de masse.

3.-Quand il a réussi à se venger d’une secte

« Mandy«Est un de ces films qui parvient à prendre tous les éléments de la performance de Cage qui ont été fortement critiquées dans le passé et les transforme en une véritable odyssée visuelle dont le moteur narratif est une forte envie de vengeance contre un culte enivré par le LSD.

Ruban Panos Cosmatos a su captiver les critiques et les cinéphiles grâce à ses doses stylisées de violence graphique illuminées de couleurs fluo au rythme des synthétiseurs qui évoquent le cinéma de la série b des années 80.

4.- Quand il a essayé de tuer ses enfants

Lorsqu’une étrange pandémie se déclenche, les parents à travers le pays ont une obsession irrépressible de mettre fin à leurs descendants. Nicolas Cage et Selma BlairCeux qui étaient initialement décrits comme des parents attentionnés et aimants sont devenus des animaux assoiffés de sang et de mort.

« Maman et papa»Est une comédie noire qui parvient à illustrer le stress de mettre des enfants au monde et les fortes lacunes qui séparent les nouvelles et les anciennes générations.

5.- Une performance si bonne qu’elle est terrifiante

En 1995, Cage joué dans « Quitter Las Vegas « , une comédie dramatique qui lui a décerné le oscar et Golden Globe pour « Best Male Performance », prouvant que, quand il le souhaite, il peut secouer le spectateur avec ses capacités histrioniques.

Voici l’histoire d’un scénariste complètement ivre la plupart du temps au cinéma. Un homme dans un état émotionnel profond qui essaie d’accepter qui il est, cherchant à trouver de la beauté dans une vie où rien ne vient l’impressionner alors qu’il tombe amoureux d’une prostituée.

6.- Nicolas Cage, marchand d’armes

Dans « Seigneur de la guerre», Cage donne vie à Yuri Orlov, un homme qui s’implique dans le monde souterrain du trafic d’armes international, interagissant avec des groupes terroristes et rebelles qui incitent à des guerres civiles à l’étranger.

Un film qui invite à la réflexion sur la violence sans être moralisateur, avec un message fort sur la régularisation et le contrôle des armes dans la population civile. Une performance dans laquelle le personnage de Cage sait ce qui ne va pas avec son entreprise, mais ne semble pas trop s’en soucier.

7.- L’étrange voyage organisé par David Lynch

Une étrange comédie surréaliste dans laquelle Lyncher, à travers un road trip, entreprend un type d’exploration « Magicien d’Oz« Au coeur de États Unis à travers des personnages aussi étranges que fascinants qui nous font se demander si ce que nous voyons doit être pris à la lettre ou non.

Le duo de Cage avec Laura dern est celui dans lequel la passion et les faibles impulsions sont à l’ordre du jour dans une expérience émotionnelle aussi imprévisible que juste Cage sait accorder des audiences.