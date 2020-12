7 meilleurs épisodes de télévision sur le thème de Hanoukka à regarder en 2020

À présent, Noël domine presque tout à la télévision. S’il ne s’agit pas de films de Noël ou de spéciaux de Noël, ce sont des épisodes de séries régulières sur le thème de Noël. Yuletide est incontournable.

Pour beaucoup de gens, c’est bien, mais avec la télévision qui commence à ressembler beaucoup à Noël tout le temps, ceux de confession juive se sentent souvent exclus. Leurs vacances de décembre, Hanoukka, ont tendance à se perdre dans toutes ces branches de houx. Pourtant, si l’on sait où chercher, on peut trouver des émissions de Hanoukka, même si Noël est également dans le même épisode.

Épisodes de séries télévisées sur le thème de Hanoukka

Cole Mitchell Sprouse comme Ben Geller, David Schwimmer comme Ross Geller dans un épisode d’amis sur Hanoukka. | Banque de photos NBCU

« Celui avec le tatou de vacances » – Ce copains l’entrée apparaît sur les listes de Vogue, Elite Daily et Decider. Si l’on pense aux tatous, ils ne sont généralement pas considérés comme très festifs, mais ils font une apparition singulièrement loufoque dans cet épisode de la saison 7. Comme de nombreux épisodes de Hanoukka, celui-ci comprend également des éléments de Noël. L’épisode commence lorsque Ross parle à son fils Ben de Hanoucca, n’ayant pas réussi à trouver un costume de Père Noël, alors Ross s’habille comme un «tatou de vacances» à la place. Tout ce qui fait passer le message. C’est sur HBO Max.

«Le meilleur Christmasakkuah de tous les temps» –Le CO ne s’est pas beaucoup attardé dans la conscience nationale depuis son apogée au tout début quand il a porté les noms Mischa Barton et Rachel Bilson à l’attention nationale. Il a laissé une empreinte durable sur les vacances sous la forme de vacances inventées sur le modèle de Festivus et al avec «Chrismukkah», reconnaissant le fait qu’un certain nombre de personnes célèbrent les deux fêtes. C’est l’épisode où Seth doit choisir entre Summer et Anna, et Marissa rencontre Oliver Trask. Il peut être trouvé sur Hulu.

‘Saturday Night Live’ observe Hanoukka

CONNEXES: 6 films de Hanoukka à diffuser en 2020

«La chanson de Hanoukka» – Il y a une perception que ceux de la foi juive évitent tout ce qui se rapporte à Noël. Cependant, bon nombre de nos chansons de Noël les plus connues, notamment «C’est la période la plus merveilleuse de l’année», «Rudolph le renne au nez rouge» et «Noël blanc», ont été écrites par des juifs. Les vraies chansons de Hanoukka ont tendance à être rares parce que les auteurs-compositeurs savent où se trouve l’argent. Adam Sandler a fourni une exception notable avec son ironique « Hanukkah Song », qui dans certains cercles est joué aussi souvent que « Jingle Bells » à cette période de l’année. C’est sur Hulu et dans de nombreuses versions différentes sur YouTube.

«La nuit Hanoukka Harry a sauvé Noël» – La chanson Hanukkah de Sandler n’est pas la seule fois que SNL explore les vacances de huit nuits. En fait, il y avait un croquis de 1989 qui était antérieur à l’époque de Sandler dans la série. Le Père Noël (joué par feu Phil Hartman) attrape un virus de l’estomac la veille de Noël, alors il demande à Harry (Jon Lovitz) de le remplir pour que les «garçons et filles gentils» aient leurs cadeaux. Avec l’aide de Shlomo, Moishe et Herschel (éloignez-vous, tous). Harry rend visite à deux enfants qui sont déçus quand l’homologue juif du Père Noël n’a que des chaussettes, des pantalons et des dreidels. Celui-ci peut être trouvé sur NBC.com.

Spectacles animés de Hanoukka

https://www.youtube.com/watch?v=Ry3De1WiofE

Les émissions de Noël animées ne manquent pas, des châtaignes comme «A Charlie Brown Christmas» aux nouvelles entrées comme Klaus sur Netflix. En ce qui concerne le tarif animé de Hanoukka, Sandler a fourni l’un des rares exemples, le mal commenté Huit nuits folles. Cependant, il existe d’autres spéciaux animés de Hanoukka, certains d’entre eux sucrés et certains d’entre eux piquants.

Razmoket a eu un spécial vacances dans la saison 4, avec l’épisode mettant en vedette Grand-mère Minka lisant l’histoire de la fête aux bébés, qui interprètent les vacances à leur manière inimitable, avec Tommy jouant Judah. Grand-père Boris fait également face à son rival d’enfance, que les bébés pensent être le «méchant de Hanoukka». C’est sur Hulu.

Pour certaines personnes, les vacances sont trop saccharines, et une émission qui est rarement accusée d’être saccharine est Parc du Sud, qui affronte joyeusement le bon goût depuis plus de 20 ans maintenant. L’un de leurs épisodes les plus célèbres remonte à la saison 1. Le titre dit tout: «M. Hankey, le Caca de Noël. Assez dit, mais l’épisode présente également la complainte de Kyle, « Le juif solitaire à Noël. » Ce ne sera pas pour tous les goûts, mais au moins il y a de la solidarité. C’est sur HBO Max.