7 grandes premières à voir dans les prochains jours sur les plateformes

Nous avons atteint la mi-septembre, un mois qui a été enrichissant pour le service de streaming Netflix avec les sorties des dernières saisons de Le vol d’argent et Lucifer, en attendant une troisième sortie très attendue. D’autre part, les plates-formes HBO Max, Amazon Prime Vidéo et Disney+ Ils ajouteront également de nouveaux titres intéressants dans les prochains jours. Revoyez ces 7 propositions !

+7 premières puissantes cette semaine

-NETFLIX

SCHUMACHER | FILM DOCUMENTAIRE

Jour de la sortie: 15 septembre

Dirigé par: Hanns-Bruno Kammertöns, Vanessa Nöcker, Michael Wec

Protagonistes: Michael Schumacher (Archives), Mika Häkkinen, Sebastian Vettel

Terrain: À travers des interviews exclusives et des images d’archives, le documentaire offre un portrait intime du septuple champion de Formule 1 Michael Schumacher.







ÉDUCATION SEXUELLE | SAISON 3

Date de sortie: 17 septembre

Créé par: Laurie nonne

Protagonistes: Asa Butterfield, Gillian Anderson, Emma Mackey

Terrain: Dans le nouvel épisode, Otis a des relations sexuelles occasionnelles, Eric et Adam forment un couple officiel et Jean attend un bébé. Pendant ce temps, le nouveau réalisateur Hope essaie de redonner à Moordale un pilier d’excellence, Aimee découvre le féminisme, Jackson tombe amoureux et la menace d’un message vocal perdu reste latente.







– DISNEY +

ET QU’EST-CE QUI SE PASSERAIT SI …? | ÉPISODE 6

Date de sortie: 15 septembre

Créé par: AC Bradley

Protagonistes: Jeffrey Wright

Terrain: La série qui donne une grande tournure à l’univers cinématographique Marvel en réimaginant les événements des films de manière inattendue, créant un multivers de possibilités infinies.







LES NOUVEAUX MUTANTS

Date de sortie: 15 septembre

Dirigée par: Josh Boone

Protagonistes: Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Charlie Heaton

Terrain: Il se déroule dans un hôpital isolé, où un groupe de jeunes mutants est admis en observation psychiatrique. Après une série d’événements étranges, leurs nouvelles capacités en tant que mutants et leurs amitiés sont mises à l’épreuve alors qu’ils se battent pour en sortir vivants.







– AMAZON PRIME VIDÉO

LE JEU DES CLÉS | SAISON 2

Date de sortie: 16 septembre

Créé par: Marisa quiroga

Protagonistes: Maite Perroni, Sebastián Zurita, Marimar Vega

Terrain: Il s’agit de plusieurs paires qui s’échangent, mais maintenant avec de nouvelles règles. Laura León et Alejandra Guzmán rejoignent le casting.







– HBO MAX

LA FILLE ÉTOILÉ DE DC | CHAPITRE 6, SAISON 3

Date de sortie: 15 septembre

Créé par: Jean Geoff

Protagonistes: Brec Bassinger, Yvette Monreal, Anjelika Washington

Terrain: Il s’agit de Courtney Whitmore, une lycéenne, qui découvre un personnel cosmique et inspire un groupe de jeunes héros à arrêter les méchants du passé.







TITANS | CHAPITRE 8, SAISON 3

Date de sortie: 16 septembre

Dirigée par: Akiva Goldsman, Geoff Johns, Greg Berlanti

Protagonistes: Brenton Thwaites, Anna Diop, Teagan Croft

Terrain: C’est une série basée sur l’équipe de DC Comics Teen Titans. L’histoire suit un groupe de jeunes héros qui unissent leurs forces dans leur combat contre le mal.