HBO Max est arrivé en Amérique latine fin juin et est loin d’être passé inaperçu. Son vaste catalogue comprenait certaines des productions les plus attendues de l’année et les fans n’ont pas perdu une seconde pour les voir. Avec de grandes franchises telles que Warner Bros, DC Comics, Cartoon Network Oui HBO, la bibliothèque regorge d’options pour les abonnés. Parmi tant de titres, découvrez les 7 films qui sont actuellement à la mode et que vous devez voir sans faute. Épingle de sûreté!

7 films tendance sur HBO Max cette semaine

7-JE SUIS UNE LÉGENDE

Genre: science fiction.

An: 2007

réalisateur: Francis Laurent.

Protagonistes: Will Smith, Alice Braga, Dash Mihok.

ParcelleRobert Neville, un brillant scientifique, est le seul survivant d’un fléau artificiel qui transforme les humains en mutants assoiffés de sang. Il erre seul à New York, à la recherche d’éventuels survivants, et s’efforce de trouver un remède contre la peste en utilisant son propre sang immunitaire.







6-SCOOBY !

Genre: animation.

An: 2020

réalisateur: Tony Cervone.

ParcelleScooby-Doo, Shaggy et Mystery Inc. affrontent leur mystère le plus difficile et découvrent que l’héritage secret de Scooby pourrait être la clé pour arrêter une « calypse de chien » mondiale.







5-KONG, L’ÎLE DU CRÂNE

Genre: action.

An: 2017

réalisateur: Jordan Vogt-Roberts

Protagonistes: Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson, John C. Reilly, John Goodman, Corey Hawkins, John Ortiz, Jing Tian, ​​Toby Kebbell, Jason Mitchell, Thomas Mann, Shea Whigham, Eugene Cordero

Parcelle– Scientifiques, soldats et aventuriers se réunissent pour explorer une île mythique et inexplorée. Déconnectés de tout ce qu’ils savent, ils s’aventurent sur les terres du puissant Kong, initiant la bataille ultime entre l’homme et la nature.







LIGUE DE JUSTICE DE 4-ZACK SNYDER

Genre: super héros.

An: 2021

réalisateur: Zack Snyder

Protagonistes: Ben Affleck, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Henry Cavill, Amy Adams, Joe Morton, Amber Heard, Jared Leto, JK Simmons, Connie Nielsen, Ciarán Hinds.

Parcelle– Dans ZACK SNYDER’S JUSTICE LEAGUE, Bruce Wayne recrute une équipe de métahumains pour protéger le monde d’une menace imminente aux proportions catastrophiques.







FEMME MERVEILLEUSE 1984

Genre: super héros.

An: 2020

réalisateur: Patty Jenkins

Protagonistes: Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Robin Wright, Connie Nielsen, Gabriella Wilde, Natasha Rothwell, Ravi Patel, Penelope Kapudija, Kelvin Yu, Bern Collaco, Shane Attwooll.

ParcelleRevenez aux années 1980, lorsque les aventures de Wonder Woman sur grand écran l’ont amenée à faire face à une longue liste d’ennemis, notamment Max Lord et Cheetah.







2-TOM & JERRY : LE FILM

Genre: animation.

An: 2021

réalisateur: Histoire de Tim

Protagonistes: Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Rob Delaney, Colin Jost, Ken Jeong, Pallavi Sharda, Jordan Bolger, Daniel Adegboyega, Ajay Chabra, Janis Ahern, Leandra Ryan, Jeremy Ang Jones.

Parcelle: Une rivalité nostalgique se ravive lorsque l’organisateur du » mariage du siècle », dans le meilleur hôtel de New York, est contraint d’engager Tom pour se débarrasser de Jerry.







1-L’INVOCATION 3 : LE DIABLE M’A FORCÉ À LE FAIRE

Genre: la terreur.

An: 2021

réalisateur: Michael Chaves

Protagonistes: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Ruairi O’Connor, Sarah Catherine Hook, Julian Hilliard, John Noble, Eugénie Bondurant, Shannon Kook, Ronnie Gene Blevins, Keith Arthur Bolden, Steve Coulter, Vince Pisani, Ingrid Bisu.

Parcelle: L’un des cas les plus insolites des dossiers Ed et Lorraine Warren commence par la bataille pour l’âme d’un enfant, qui les mène à quelque chose de jamais vu auparavant.