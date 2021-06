Nous avons tous nos genres de films préférés, et certains d’entre eux ont tendance à être étranges pour certains. Il y a beaucoup de gens qui, pour une raison quelconque, ils choisissent des « films sur lesquels pleurer » ou qui contiennent un assaisonnement d’émotion. Si vous êtes de ce type, Nous vous présentons ici une liste de cassettes basée sur des livres qui vous feront verser plus d’une larme. Ne le manquez pas!

+7 films basés sur des livres qui vous feront vibrer

– Clair de lune

Basé sur: Au clair de lune, les garçons ont l’air bleu

An: 2016

Dirigée par: Barry jenkins

Protagonistes: Mahershala Ali, Trevante Rhodes, André Holland, Naomie Harris

Parcelle: Un jeune homme issu d’une famille modeste qui vit à Miami à une époque où les cartels de la drogue se livrent une véritable bataille dans la ville, a du mal à accepter son homosexualité. Au fur et à mesure que vous mûrissez dans un environnement hostile, vous expérimentez la joie, la colère, le plaisir de la beauté, l’extase et la douleur. Vous saurez tout et vous apprendrez tout.







– Carole

Basé sur: Carol (ou Le prix du sel)

An: 2015.

Dirigée par: Tod Haynes

Protagonistes: Cate Blanchett, Rooney Mara, Sarah Paulson

Parcelle: Dans le New York des années 1950, une jeune ouvrière dans un magasin de mode et une femme élégante et sophistiquée, vivant dans un mariage dans lequel elle ne trouve pas le bonheur, nouent une amitié qui va conduire à une attirance croissante l’une pour l’autre. relation lesbienne avec des conséquences compliquées pour leurs deux vies.







– Ne m’abandonne jamais

Basé sur: Ne m’abandonne jamais

An: 2010

Dirigée par: Marc Romanek

Protagonistes: Keira Knightley, Andrew Garfield, Carey Mulligan

Parcelle: Une femme revient sur ses années dans une école privée et retrouve ses deux amis pour affronter les sombres secrets qui la lient à son passé.







– La chambre

Basé sur: La chambre

An: 2015.

Dirigée par: Lenny Abrahamson

Protagonistes: Brie Larson, Jacob Tremblay, Joan Allen

Parcelle: Jack a cinq ans et ne sait rien du monde en dehors de la pièce où il est né et retenu captif aux côtés de sa mère.







– La décision la plus difficile

Basé sur: Le gardien de ma soeur

An: 2009

Dirigée par: Nick cassavetes

Protagonistes: Cameron Diaz, Alec Baldwin, Abigail Breslin

Parcelle: Conçue comme donneuse de moelle osseuse pour sa sœur malade, Anna Fitzgerald a subi d’innombrables interventions chirurgicales et procédures médicales au cours de sa courte vie. Malgré le fait qu’il ne fait aucun doute que la vie de leur fille aînée se soit prolongée, la décision peu orthodoxe des parents d’Anna a surpris toute l’institution familiale. Quand Anna poursuit ses parents pour émancipation, la stabilité de sa famille s’effondre.







– Toujours Alice

Basé sur: Toujours Alice

An: 2014

Dirigée par: Richard Glatzer et Wash Westmoreland

Protagonistes: Julianne Moore, Kristen Stewart, Kate Bosworth

Parcelle: Une professeure d’université dynamique et accomplie disparaît devant ses amis et sa famille alors que la maladie d’Alzheimer détruit lentement son esprit.







– Des miracles inattendus

Basé sur: Salle de la mort

An: 1999

Dirigée par: Franck Darabont

Protagonistes: Michael Clarke Duncan, Tom Hanks, Sam Rockwell

Parcelle: Un gardien de prison découvre qu’un prisonnier possède un pouvoir de guérison miraculeux.