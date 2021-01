7 faits que vous ne saviez pas sur Eiza González

Covers & Co covers co Ce que la couverture dot de coton perkal 200TC, hauteur d’angle 30 cm - Rose

Avec cette feuille de couverture joyeuse de COVERS & CO, vous ne sortirez plus jamais du lit avec la mauvaise jambe. La couleur rose et les points noirs mettent immédiatement un sourire sur votre visage. Le boîtier est fabriqué à partir de perkal de coton biologique certifié GOTS (200 TC). Cela signifie que