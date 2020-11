7 célébrités que les fans ont oubliées sont apparues dans l’émission

Gilmore filles diffusé pendant six saisons sur le réseau de télévision WB avant de passer à The CW pour sa septième et dernière saison. Entre 2000 et 2007, la série mettait en vedette Lauren Graham (Lorelai) et Alexis Bledel (Rory) en tant que duo mère / fille qui parle vite. Il y avait aussi un certain nombre de célébrités qui se sont présentées à Stars Hollow avant de devenir de grands noms à Hollywood. Voici sept célébrités que les fans ont oublié dans Gilmore Girls.

7. Jane Lynch

Joie La star Jane Lynch a fait une brève apparition pendant la saison 1, épisode 10, intitulée « Pardon et trucs ». Lynch a joué une infirmière d’hôpital qui s’est occupée de Richard (Edward Herrmann) après sa crise cardiaque. Mais elle a refusé de supporter les singeries d’Emily (Kelly Bishop).

6. Nick Offerman

Des années avant de décrocher le rôle de Ron Swanson dans Parks and Recreation, Nick Offerman avait un petit rôle dans Gilmore filles. Comme le note Insider, Offerman a joué le rôle du frère aîné de Jackson, Beau Belleville, dans deux épisodes différents.

Sa première apparition a eu lieu dans la saison 4, épisode 7 «The Festival of Living Art». Il est revenu deux saisons plus tard dans la saison 6, épisode 4 « Toujours une marraine, jamais un Dieu. »

5. Adam Brody

Avant que Lane (Keiko Agena) ne tombe amoureuse de Zach (Todd Lowe), elle sortait avec un autre membre du groupe. Au cours de la saison 3, Lane a brièvement daté Dave Rygalski, joué par Adam Brody. Cependant, juste au moment où il commençait à convaincre Mme Kim (Emily Kuroda) et avait mérité sa bénédiction pour emmener Lane au bal, Dave a disparu à l’université en Californie. C’était parce que Brody avait décroché le rôle principal de Seth Cohen dans Fox’s Le CO

4. Rami Malek

Rami Malek s’est fait un nom à Hollywood lorsqu’il a obtenu le rôle principal dans M. Robot. Il a ensuite remporté un Oscar pour son tour en tant que Freddy Mercury dans Rhapsodie bohémienne. Mais comme le note BuzzFeed, le tout premier crédit d’acteur de Malek était sur Gilmore filles.

Malek a joué le rôle du camarade de classe de Lane Andy dans la saison 4, épisode 11 «In the Clamor and the Clangor». Il n’avait qu’une poignée de lignes et il a payé 2000 € pour rejoindre la Screen Actors Guild quand il a décroché le rôle.

«Tout ce dont je me souviens, c’est que c’était le talk-show le plus rapide», admet-il. «Mais pour moi, je ne suis pas forcément le plus – euh, je n’ai pas le plus de rythme quand je parle. Je prends définitivement mon temps, donc.

3. Krysten Ritter

Au cours de la septième et dernière saison de Gilmore filles, Jessica Jones La star Krysten Ritter a eu un arc de huit épisodes en tant qu’ami de Rory, Lucy. Elle a fréquenté Yale avec Rory et est sortie avec Marty (Wayne Wilcox).

2. Seth McFarlane

Guy de famille le créateur Seth McFarlane est apparu sur Gilmore filles dans deux épisodes différents. Il a également joué deux personnages différents.

Dans la saison 2, épisode 21 «Le jour de remise des diplômes de Lorelai», McFarlane jouait Zach, l’un des camarades diplômés de Lorelai du Hartford Business College. Dans la saison 3, épisode 11, «Je jure solennellement», il a exprimé un avocat qui a appelé Lorelai au téléphone

1. Jon Hamm

Les fans pourraient ne pas se souvenir que le Des hommes fous star a fait une brève apparition dans la saison 3, épisode 5 «Huit heures à l’oasis». Hamm a joué le rôle du beau Peyton Sanders, un homme que Lorelai a rencontré à la vente aux enchères de la société Emily. Leur rendez-vous était un désastre absolu, et Lorelai l’a refusé quand il a demandé la date numéro deux.

Les sept saisons de Gilmore filles – plus la renaissance Une année dans la vie – sont disponibles sur Netflix.