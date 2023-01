65 on the Verge of Extinction montre sa première bande-annonce officielle

images sony

Adam Driver est un ancien Marine, c’est donc le premier rôle de sa carrière cinématographique dans lequel il a utilisé sa formation aux armes.

© Sony ImagesAdam Driver joue dans la bande 65 au bord de l’extinction

Des mêmes auteurs un endroit en silence (Un endroit silencieux2018) arrive maintenant 65 au bord de l’extinctionun film mettant en vedette Adam Chauffeur (histoire d’un mariage), Ariana Greenblatt (L’amour et les monstres) Oui Chloé Colman (épouse-moi), Quoi Il sortira au premier trimestre de cette 2023 et dont le premier la bande-annonce officielle est maintenant disponible. En cela, on peut voir l’acteur de La Maison Gucci agir comme un voyageur du temps.

L’histoire commence par Commandant Mills (Adam Driver), qui est obligé de faire un atterrissage forcé après s’être écrasé sur une planète inconnue, où il se rend compte qu’il n’est qu’avec un autre survivant, une jeune femme nommée Koa (Ariana Greenblatt). A la recherche d’un nouveau monde, l’aventure commence pleine de menaces quand ils retournent sur Terre et doivent survivre aux dinosaures.

Après le crash, c’est quand Mills se rend compte qu’ils sont sur cette planète, bien qu’il y ait 65 millions d’années.D’où le nom du film. « Quand le passé rencontre le futur, lequel survivra ?» anticipe la bande-annonce de la bande écrit et réalisé par Scott Beck et Bryan Woods (terreur dans la nuit, La maison de la Terreur Oui 50 états de peur) et produit par sam raimi (L’homme araignée, Le réveil du diable), Deborah Liebling (Jeanne, Un de plus) Oui Zainab Azizi (euh).

Dans différentes interviews, Bryan Wood a indiqué qu’avec Beck ils ont écrit ce film après sa sortie un endroit en silencefatigué des films de super-héros, des suites et des franchises. tournage de 65 au bord de l’extinction a commencé en novembre 2020 à la Nouvelle-Orléans, donc après avoir terminé le tournage, le montage et la production, la bande est prête à sortir dans les cinémas du monde entier.

D’accord avec IMDB, Adam Driver est un ex-Marine donc c’est le premier rôle de sa carrière cinématographique dans lequel il a utilisé sa formation aux armes de son ancien métier. Le film, sous étiquette Sony Pictures, promet une bonne dose de suspense, d’horreur et de science-fiction et sera diffusé le 23 mars 2023bien qu’il arrivera le 17 mars dans les salles aux États-Unis.

