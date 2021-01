63 mobiles sur lesquels Android 11 peut déjà être installé (sans mise à jour officielle)

Toutes les ROM Android 11 sont déjà disponibles aujourd’hui. Vous pouvez donc installer la nouvelle version sur votre appareil.

Vous n’avez pas besoin d’un Pixel pour pouvoir profiter d’Android 11, la dernière version du système d’exploitation. Grace à ROM tierces, il est déjà possible d’installer Android 11 sur un grand nombre de terminaux.

Et il y en a beaucoup chefs ROM qui, depuis le lancement d’Android 11, se sont mis au travail adapter certaines des ROM les plus populaires aux appareils de toutes sortes. De cette façon, il est déjà possible installez Android 11 sur les mobiles au-delà du Pixel, dont certains avec plusieurs années de retard.

Comment avoir Android 11 sur n’importe quel mobile, sans avoir besoin d’une mise à jour officielle

Tout d’abord, gardez à l’esprit que installer une ROM il a ses risques. Pour commencer, comme il ne s’agit pas d’un logiciel officiel, il est possible que des dysfonctionnements ou des dysfonctionnements apparaissent qui ne seront pas résolus avant l’arrivée des futures versions du logiciel, ou que des sections telles que la caméra peut ne pas fonctionner aussi bien qu’avec un logiciel officiel.

En dehors de cela, il est pratique de se rappeler que, pour effectuer l’installation de ROM tierces, vous devrez répondre à une série d’exigences telles que l’installation d’une récupération modifiée, le déverrouillage du chargeur de démarrage ou l’accès à un ordinateur avec le Pilotes ADB installés. Dans tous les cas, ces exigences peuvent varier en fonction de la ROM que vous souhaitez installer.

À SES

ASUS est l’une des entreprises qui n’a pas encore publié ses plans de mise à niveau vers Android 11. Mais grâce à des développeurs tiers, il est désormais possible de profiter d’Android 11 sur l’un de ses modèles.

Essentiel

Ce n’est pas parce qu’Essential a fermé ses portes pour toujours que l’Essential Phone est mort. Un groupe de développeurs continue de maintenir officieusement le seul mobile créé par la société fondée par l’un des parents d’Android, et c’est possible profitez d’Android 11 sur le téléphone essentiel.

Google

Les Pixel et Pixel XL originaux, lancés en 2016, sont les seuls mobiles de la marque à ne pas avoir de mise à jour officielle vers Android 11. ROM Android 11 avec lequel installer la nouvelle version du logiciel sur lesdits terminaux.

Lenovo

Leurs mobiles ne sont peut-être pas parmi les plus populaires – du moins en Occident – mais il y a une communauté assez active derrière les mobiles Lenovo. À tel point qu’il est possible de télécharger des ROM Android 11 dans deux de ses modèles les plus récents.

Motorola

Une autre marque qui n’a pas encore révélé ses plans concernant la mise à jour d’Android 11 est Motorola. Mais si vous êtes l’heureux propriétaire de l’un des terminaux Moto suivants, vous pouvez maintenant essayer les nouvelles fonctionnalités d’Android 11 sur votre mobile:

Nokia

Les téléphones Nokia ne sont pas en reste non plus, bien que le Finlandais soit l’une des rares marques à avoir confirmé l’arrivée d’Android 11 sur leurs téléphones.

OnePlus

Les terminaux les plus récents d’OnePlus devraient être parmi les premiers à recevoir Android 11. Mais il est probable que la nouvelle esthétique d’OxygenOS 11 ne plaira pas à tout le monde. Par conséquent, une bonne alternative peut être de recourir à l’un des de nombreuses ROM tierces déjà disponibles pour les terminaux de l’entreprise.

Vrai moi

La marque à la croissance la plus rapide de ces dernières années a, à son tour, une communauté en croissance constante. Actuellement, il est déjà possible de trouver ROM Android 11 pour certains des terminaux realme les plus populaires.

Samsung

Plus la marque Compatible ROM aujourd’hui, en partie à cause de l’utilisation de processeurs propriétaires qui compliquent le travail des développeurs. Cependant, certains mobiles Samsung ont déjà des ROM Android 11 disponibles.

Sony

Actuellement, Sony C’est la deuxième marque avec le plus grand nombre d’appareils avec des ROM Android 11 disponibles, ce qui en dit long sur l’état de sa communauté d’utilisateurs et de développeurs, malgré le fait que les ventes de terminaux de la marque soient au minimum.

Xiaomi

Nous concluons avec la firme qui, aujourd’hui, a le plus grand nombre d’appareils avec ROM Android 11 disponibles. Et il existe plusieurs dizaines de mobiles Xiaomi dans lesquels la dernière version d’Android peut déjà être installée.

