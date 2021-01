6 résolutions 2021 sur les cheveux que toutes les filles bouclées devraient envisager

Les filles frisées – nous passons beaucoup trop de temps à lutter contre notre texture naturelle. Et si 2021 devenait l’année où nous changeons tout cela ? L’année où nous jetterions nos fers à lisser et nos précautions au vent ? Faites en sorte que la nouvelle année soit une bonne nouvelle année, une nouvelle ambiance pour les cheveux, dans le sens où vos résolutions créent un environnement permettant à votre texture naturelle de vraiment s’épanouir.

Il est temps d’embrasser pleinement la magie de la spirale et d’aborder cette année avec une perspective nouvelle. Si vous êtes prête à découvrir de quoi vos boucles naturelles sont vraiment capables, lisez ci-dessous quelques résolutions de nouvelle année que toutes les filles bouclées devraient envisager.

1. Utiliser moins de chaleur

Je sais que vous avez déjà entendu cela un millier de fois, mais en utilisant moins de chaleur, vous sauverez vraiment vos boucles. Prenez-le de quelqu’un qui a fait du repassage à plat religieusement pendant des années, cela change vos boucles. Si vous utilisez trop de chaleur, vos mèches risquent d’avoir un aspect crépu et cassé en permanence. En apprenant à m’éloigner lentement des outils chauds, j’ai été témoin de l’incroyable renaissance de cheveux forts et sains. Quel concept !

2. Approfondissez votre connaissance des boucles et du type de motif particulier qui est le vôtre

Ce n’est que récemment que j’ai décidé d’étudier plus en profondeur les types de produits qui fonctionnent vraiment pour certains types de cheveux bouclés. Beaucoup prétendent avoir la bonne formulation de produit, mais même dans ce cas, mes cheveux finissent parfois par manquer d’hydratation ou être trop gras, il n’y a pas de solution intermédiaire. Lorsque j’ai décidé d’étudier mes boucles et de rechercher leur forme, cela a changé la donne. Il est très utile de connaître le type de boucles et le motif de votre chevelure lorsque vous achetez les produits qui répondent le mieux à vos besoins. Par exemple, si un produit est formulé spécifiquement pour les boucles 3A-4C, vous savez que ce sera probablement votre meilleur choix.

3. Essayez de passer au co-lavage en permanence

Je comprends que ce n’est peut-être pas tout à fait réaliste pour ceux qui ont une crinière plus épaisse, mais pour ceux qui voudraient essayer, pourquoi pas ? Le co-lavage est un excellent moyen d’apporter à vos cheveux l’hydratation supplémentaire dont ils ont besoin sans priver le cuir chevelu de ses huiles naturelles. Les détergents agressifs contenus dans certains shampooings peuvent provoquer une sécheresse qui ne favorise pas des boucles parfaitement coiffées et stylées.

4. Adoptez vos frisottis naturels

Normalisons les cheveux frisés et indisciplinés. Bien que j’adore regarder les boucles lisses et pointues, ce n’est pas exactement ce que vit la fille bouclée moyenne. J’ai beaucoup souffert des frisottis et de la sécheresse, et j’ai enfin appris à accepter mon indiscipline naturelle. Travaillons avec nos mèches, au lieu de mener une bataille difficile contre elles. En plus, je trouve que c’est encore plus cool d’avoir un look un peu débraillé, non ?

5. Essayez de nouveaux traitements de conditionnement en profondeur

Je n’insisterai jamais assez sur ce point, toute personne ayant des boucles devrait recevoir chaque semaine un bon traitement de conditionnement en profondeur. Bien que j’adore un bon masque qui a fait ses preuves, changez-le cette année et essayez un nouveau traitement. On ne sait jamais où cela peut mener. L’idéal serait des boucles solides et pulpeuses.

6. Essayez une nouvelle coupe

Oui, les nouvelles coupes sont risquées quand on a des boucles, mais c’est la moitié du plaisir, n’est-ce pas ? Si vous le sentez, choisissez une coupe plus courte. Si vous optez pour cette dernière, les produits Schwarzkopf vous aiderons à l’entretenir.

Les épaisseurs font des merveilles pour les boucles, surtout si vous avez des cheveux épais. Quelques épaisseurs empêcheront les mèches de s’emmêler ou de s’emmêler, un rafraîchissement essentiel que nous pourrions tous utiliser en 2021.