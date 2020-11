6 meilleurs films de Thanksgiving à regarder sur Netflix, Hulu et Amazon Prime

Beaucoup de gens vont se retrouver plus près de chez eux ce jour de Thanksgiving, et quelle meilleure façon de passer la journée que de se détendre devant des films classiques de Thanksgiving après s’être régalé d’un délicieux repas? Si vous recherchez d’excellents films de vacances bien-être que vous pouvez diffuser directement dans votre propre salon, ne cherchez pas plus loin! Voici quelques excellents choix de films de Thanksgiving en streaming maintenant sur Netflix, Hulu et Amazon Prime.

Dans cette illustration photo, les logos des fournisseurs de services multimédias, Netflix, Amazon Prime Video, Disney + et Hulu sont affichés sur l’écran d’une tablette. | Chesnot / Getty Images

‘Beau fils’

Cette comédie de 1993 met en vedette Pauly Shore – mais ne laissez pas sa réputation d’acteur médiocre vous faire réfléchir. L’histoire tourne autour du personnage de Shore, Crawl, un conseiller résident totalement des années 90 qui rentre à la maison avec Rebecca, l’un des étudiants de première année vivant dans son dortoir, lorsqu’il révèle qu’il va passer Thanksgiving seul. Une série de hijinks amène la citadine à se faire passer pour le fiancé de Rebecca et à causer toutes sortes de problèmes dans sa maison agricole du Dakota du Sud. C’est idiot, irrévérencieux et nostalgique. Diffusez-le sur Amazon Prime.

‘Morceaux d’avril’

Pour tous ceux qui aiment leurs films de Thanksgiving avec un peu plus de drame – ou qui ont besoin d’être distraits par leur propre dysfonctionnement familial alimenté par les vacances – le film de 2003 Morceaux d’avril livre. Il met en vedette une jeune Katie Holmes en tant que titulaire April, une jeune adulte qui tente de réunir sa famille (y compris sa mère mourante) autour d’un dîner de Thanksgiving dans son petit appartement. Luttant pour tout rassembler et devant faire face à beaucoup de grandes émotions et de troubles, April réchauffera le cœur des téléspectateurs, même si elle les rend reconnaissants que leurs propres dîners aient été moins mouvementés. Diffusez-le sur Hulu.

«Tour Heist»

Vous cherchez quelque chose qui vous donnera juste une touche de suspense tout en faisant rouler les rires? Tour Heist est un film de 2011 qui rassemble un groupe d’habitants d’appartements de luxe lésés prêts à se venger après avoir été victimes d’un stratagème de Ponzi. Leur plan pour récupérer leur argent implique un vol à gros enjeux alors que tout le monde est distrait par le défilé de Thanksgiving de Macy. Dirigé par Ben Stiller et Eddie Murphy, ce film policier ne se prend pas trop au sérieux. Diffusez-le sur Hulu.

‘Oiseaux libres’

Ce film d’animation de 2013 propose de nombreuses actions non-stop pour les enfants. Une dinde chanceuse du nom de Reggie profite du butin de la grâce présidentielle annuelle et mène une vie insouciante de luxe jusqu’à ce qu’elle soit entraînée dans un plan pour changer le monde. Ils voyageront dans le temps jusqu’en 1621, juste avant le premier Thanksgiving. Les enfants apprécieront l’action idiote, et les adultes reconnaîtront beaucoup de voix. Le film met en vedette Owen Wilson, Woody Harrelson, Amy Poehler et George Takei. Diffusez-le sur Hulu ou Amazon Prime.

«Krisha»

Pour ceux qui aiment leurs films de vacances avec une séquence sombre et un drame sincère, 2015 Krisha fournit la toile de fond d’une réunion familiale traditionnelle de Thanksgiving avec une touche. Le personnage principal, Krisha, se présente pour participer aux festivités malgré avoir abandonné sa famille des années auparavant. Comme on peut l’imaginer, cela provoque plus que quelques tensions. Le drame qui en a résulté a remporté de nombreuses récompenses au spectacle, y compris un prix du public au South-by-Southwest Film Festival. Diffusez-le sur Hulu ou Amazon Prime.

‘Paul Blart: flic du centre commercial’

Les soldes du Black Friday peuvent faire ressortir le pire chez certains acheteurs, mais heureusement, Paul Blart est là quand le monde a besoin de lui. Cette comédie de 2009 met en vedette Kevin James en tant que gardien de sécurité du centre commercial qui doit sauver le jour où la pression des vacances pousse les petits assistants du Père Noël à prendre des otages. La sécurité de sa propre fille est en jeu, Paul Blart se précipite à l’action et fait rire le public tout le temps. Cela a suffisamment réussi pour engendrer une suite, et il est sûr de fournir des divertissements légers alors que le stress des vacances s’intensifie. Diffusez-le sur Netflix.