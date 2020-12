6 grands jeux vidéo réalisés par Hideo Kojima

Il est facile d’assimiler que quiconque s’intéresse le moins aux jeux vidéo et à leur développement sera au courant du travail de Hideo Kojima, connu dans l’industrie comme le père de « Engrenage métallique». Designer, producteur, réalisateur et icône professionnelle, cet homme curieux de Setagaya, le Japon a rempli de rôles que personne dans l’industrie n’aurait rêvé de jouer dans toute sa carrière, devenant une sorte de gourou pour une génération de geeks.

La séparation de Konami et après plusieurs années après le lancement de “Metal Gear Solid V», Kojima il reste toujours une voix active dans le monde du divertissement, il est donc nécessaire, à cette occasion, de revoir ses œuvres les plus marquantes dans le milieu.

1.- Aventure Pingouin (1986)

Kojima a commencé à travailler chez Konami dans une division dédiée à MSX, plateforme similaire à NES, bien qu’avec une palette de couleurs pas si variée, selon ses propres mots. Bien qu’il ne se sente pas entièrement satisfait de ses premières aventures dans l’entreprise, il serait en charge de cette suite de « Aventure Antarctique», Ajout d’un grand nombre de nouveaux éléments, même si la grande majorité a été rejetée.

2.- Metal Gear (1987)

Après Konami refuser d’effectuer la publication de « Warld perdu», Le premier jeu vidéo de son cru, le créateur quittait l’entreprise pour travailler avec Nintendo. Il se verrait alors attribuer un jeu intitulé « Engrenage métallique», L’un des premiers jeux qui invitait le joueur à adopter une posture furtive pour faire avancer le jeu.

3.-Snatcher (1988)

Son prochain titre présenterait une esthétique cyberpunk dans un format d’aventure graphique dans lequel un détective amnésique doit affronter des voleurs, une classe de robots qui tuent les humains, imitent leur apparence et les remplacent dans la société. Titre considéré comme révolutionnaire pour sa mise en œuvre de la cinématique et ses rebondissements.

4.- Metal Gear Solid (1998)

Beaucoup a déjà été écrit sur ce jeu et on peut en ajouter peu. L’arrivée du premier Play Station et l’utilisation de CD comme format de distribution dans le jeu vidéo a permis à ses créateurs de mettre en œuvre des éléments auparavant inimaginables.

Des animations complexes et l’utilisation de voix d’acteurs en direct ont fait de ce jeu une expérience audiovisuelle vraiment sans précédent. Kojima il pense à ses jeux comme le ferait un réalisateur et cela se voit, montrant de fortes influences de «Échapper à New York« Y »S’échapper de LA » de Jean charpentier pour la création de son protagoniste Serpent solide.

5.-Zone des Enders (2001)

Jeu d’action sur mecha dans lequel, comme on peut s’y attendre, Kojima mettrait en œuvre une histoire beaucoup plus complexe que son concept initial, donnant lieu à une série animée inspirée de son univers. Au cours des dernières années du 22ème siècle, les humains ont réussi à coloniser Mars et Jupiter, les puissances de la terre fronçant les sourcils sur les descendants des colonisateurs, imposant des taxes injustes à leurs colonies, provoquant une révolution.

6.- Death Stranding (2019)

Après l’annulation de « PT”Et la fermeture définitive des relations avec Konami, le créateur emmènerait avec lui un groupe d’associés les plus proches de l’entreprise Kojima Productions, sort son premier et unique titre à ce jour en 2019.

C’est l’un des jeux AAA les plus expérimentaux jamais produits, avec un casting multi-étoiles dans un complot crépusculaire sur l’humanité traversant la fin du monde et un homme qui a la capacité de le sauver en livrant des colis.

Malgré à quel point cela peut sembler étrange et peu passionnant, nous sommes confrontés à un jeu qui, dépassant ses dix premières heures, crée l’un des mondes ouverts les plus attrayants, immersifs et fascinants de l’histoire des jeux vidéo. Une expérience que personne ne devrait nier.