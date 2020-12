6 fois que 2020 nous a montré que les femmes de l’Antiquité étaient totalement badass

Tout au long de l’histoire, les femmes ont été des combattantes, des stratèges et des leaders charismatiques, accomplissant des exploits de force, de ruse et de bravoure. Et en 2020, les archéologues ont découvert des preuves intrigantes du passé montrant que les femmes n’hésitaient pas à donner des coups de pied et à prendre des noms. De hisser une lance à lancer un sort de vengeance, voici six fois que des femmes de l’antiquité nous ont montré qu’elles ne devaient pas être à la légère.

Inspiration pour ‘Mulan’

Les restes de la guerrière plus âgée (à gauche) et de son mari, qui ont été fouillés sur le site archéologique d’Airagiin Gozgor, dans la province de l’Orkhon au nord de la Mongolie. (Crédit d’image: Christine Lee)

Deux femmes – l’une d’environ 50 ans et l’autre d’environ 20 – qui ont été enterrées en Mongolie pendant la période de Xianbei (147 à 552 après JC) ont peut-être inspiré la célèbre «Ballade de Mulan», à propos d’une fille qui a servi dans l’armée chez son père. endroit. Bien que la ballade de Mulan ait été transcrite pour la première fois par des écrivains chinois, les récits de ses actes courageux peuvent provenir de ce qui est maintenant la Mongolie; elle est décrite dans la ballade comme servant le «khan», un terme réservé aux dirigeants mongols, et la Chine n’avait pas de conscription militaire à l’époque, selon les chercheurs. Les restes squelettiques des femmes mongoles ont révélé qu’elles étaient des archers et des cavaliers experts, et qu’elles se sont probablement battues aux côtés d’hommes.

Lire la suite: Deux « femmes guerrières » de l’ancienne Mongolie ont peut-être contribué à inspirer la ballade de Mulan

Chasseur de gros gibier

Reconstruction artistique d’une chasse à la vigogne dans la Wilamaya Patjxa. (Crédit d’image: Matthew Verdolivo (UC Davis IET Academic Technology Services))

Un enterrement vieux de 9000 ans d’une chasseuse a déclenché une enquête renversant l’idée de longue date que les hommes étaient les principaux chasseurs dans les anciennes sociétés de chasseurs-cueilleurs, tandis que les femmes étaient reléguées à la collecte d’herbes et de plantes. Lorsque les chercheurs ont fouillé la tombe dans les Andes au sud du Pérou, ils ont trouvé une « boîte à outils » de chasse près du squelette contenant plusieurs armes à projectiles, laissant entendre que la personne était un chasseur qualifié et respecté en tant que tel par sa communauté. Bien que l’on pensait initialement que les restes appartenaient à un homme, une analyse plus approfondie des os et des dents a révélé que le chasseur était une femme.

« Ces résultats soulignent en quelque sorte l’idée que les rôles de genre que nous tenons pour acquis dans la société d’aujourd’hui – ou que beaucoup tiennent pour acquis – ne sont peut-être pas aussi naturels que certains auraient pu le penser », a déclaré l’auteur principal Randy Haas, professeur adjoint de anthropologie à l’Université de Californie, Davis.

Lire la suite: Un ancien enterrement d’une féroce chasseuse (et ses armes) découvert au Pérou

Guerrier de la route

Les archéologues ont étudié la route maya avec la technologie LIDAR aéroportée pour révéler les structures anciennes sur toute sa longueur. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Traci Ardren (Université de Miami), Proyecto Sacbe Yacuna-Coba et Cultural Heritage Engineering Initiative)

Une route de calcaire pavée vieille de 1000 ans reliant deux anciennes villes mayas a peut-être été construite par une reine impitoyable nommée Lady K’awiil Ajaw, afin qu’elle puisse étendre son pouvoir régional. Elle a régné à Cobá dans ce qui est aujourd’hui la péninsule du Yucatán au Mexique, et les archéologues ont récemment rapporté que la reine maya avait construit la route afin d’envahir une ville à environ 100 kilomètres à l’ouest, appelée Yaxuná, qui ne cessait de croître en force. et a menacé son règne.

En utilisant le lidar (détection et télémétrie de la lumière), une méthode de télédétection utilisant des impulsions laser pour mesurer les distances, les chercheurs ont analysé l’ancienne «route blanche». Des enquêtes antérieures ont déclaré que la route était en ligne droite entre Cobá et Yaxuná. Mais la nouvelle analyse a révélé des rebondissements inattendus dans la soi-disant route blanche qui englobait probablement de petites colonies, que les forces de la reine auraient également conquises sur le chemin de la victoire.

Lire la suite: La reine guerrière maya a peut-être construit la plus longue « route blanche » du Yucatán

Champion de polo

Une figurine d’âne émaillée tricolore de Xi’an. (Crédit d’image: Antiquity Publications Ltd / X. Hu et J. Han)

L’enterrement d’une noble nommée Cui Shi de la Chine ancienne comprenait des ânes, peut-être pour qu’elle puisse jouer au polo dans l’au-delà. Parce que Cui Shi était riche et membre de l’élite, les ânes dans sa tombe servaient probablement un objectif plus important dans sa maison que simplement un moyen de transporter de lourdes charges.

Les archéologues ont découvert la tombe de Cui Shi en 2012, et une analyse récente des os des pattes des ânes a confirmé qu’ils avaient une démarche différente de celle des bêtes de somme, laissant entendre qu’ils étaient élevés pour des manœuvres rapides lors de matchs de polo à grande vitesse. Les archives de cette période pendant la dynastie Tang (618 à 907 après JC) montrent que le polo était populaire parmi les classes supérieures de la Chine impériale, malgré les dangers du jeu; un récit historique note que le mari de Cui Shi a perdu un œil lors d’un match de polo.

Lire la suite: Première preuve de polo d’âne dans la Chine ancienne découverte dans la tombe d’une noble

Sous son charme

Un gros plan du papyrus montrant le dieu à tête de chacal égyptien Anubis tirant Kephalas avec une flèche. Kephalas est représenté nu avec un pénis et un scrotum agrandis. La flèche tirée par Anubis est censée rendre Kephalas lubrique pour une femme nommée Taromeway. (Crédit d’image: Photo gracieuseté de l’Université du Michigan)

Il y a environ 1 800 ans dans l’Égypte ancienne, une femme amoureuse nommée Taromeway a commandé un «sortilège de liaison érotique» pour rendre fou de désir un homme nommé Kephalas – le sort a été documenté dans un rouleau de papyrus, que les chercheurs ont récemment traduit. Il a appelé un fantôme pour traquer Kephalas jusqu’à ce qu’il cède à Taromeway, avec «ses organes mâles poursuivant ses organes féminins», selon le sort. Le rouleau contenait également un dessin de Kephalas nu, avec le dieu égyptien à tête de chacal Anubis tirant une flèche sur l’homme nu (vraisemblablement pour enflammer le désir de Kephalas pour Taromeway). Les chercheurs ont déjà traduit des sorts de liaison comme celui-ci auparavant, mais de tels sorts sont généralement utilisés par les hommes pour attirer les femmes, ont rapporté les scientifiques.

Lire la suite: Une femme cherche un homme dans un « sortilège de liaison érotique » de l’Égypte ancienne

Dagues, couteaux et une hache

Certains objets funéraires métalliques trouvés dans l’enterrement du groupe. (Crédit d’image: Branche sibérienne de l’Académie russe des sciences)

Une sépulture vieille de 2500 ans en Sibérie contient une guerrière et sa réserve d’armes, notamment une hache, des couteaux et des poignards en bronze. Il y a quatre corps au total dans la tombe – la femme, un homme, une femme plus âgée et un enfant – et ils appartenaient à l’ancienne culture Tagar, un sous-ensemble de la civilisation nomade scythe du sud de la Sibérie. La femme était probablement dans la trentaine ou la quarantaine lorsqu’elle est décédée, et elle était disposée sur le dos avec son jeu d’armes positionné à proximité. Les femmes tagariennes étaient souvent enterrées avec des armes à longue portée, de sorte que la présence d’une hache de combat à long manche de style mêlée est très inhabituelle, a déclaré l’un des archéologues.

Lire la suite: Une ancienne tombe sibérienne contient une « femme guerrière » et une énorme réserve d’armes

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.