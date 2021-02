6 façons d’être un allié pour les Américains d’origine asiatique dès maintenant

La violence anti-asiatique a considérablement augmenté en raison de la rhétorique raciste autour de la pandémie et il est temps d’apporter votre soutien pour mettre fin à cette discrimination.

Une série d’actes de violence récents contre des personnes âgées d’origine asiatique en Californie a déclenché une conversation en retard sur le racisme et les préjugés auxquels les Asiatiques sont soumis à travers les États-Unis.

Les habitants des îles du Pacifique d’Asie et d’Amérique ont été particulièrement vulnérables pendant la pandémie et ont connu des craintes et des problèmes de sécurité accrus à la suite de ces attaques.

Maintenant que nous nous félicitons de la nouvelle année lunaire, il est temps de soutenir l’AAPI et de montrer notre allié contre le racisme anti-asiatique.

Voici des moyens d’aider la communauté américano-asiatique dans la lutte contre le racisme:

1. Faites un don aux collecteurs de fonds.

Cette collecte de fonds collecte des fonds pour les Américains d’origine asiatique Advancing Justice, une organisation qui remet en question les lois et les systèmes qui laissent les Américains d’origine asiatique vulnérables à la violence et au harcèlement racistes.

Vous pouvez également donner de l’argent à cette collecte de fonds qui a été créée à l’origine pour rechercher des dons pour les organisations communautaires asiatiques-américaines de la région de la baie de San Francisco.

Cependant, après avoir atteint son objectif de 50 000 €, le créateur du fonds s’engage maintenant à répartir les dons supplémentaires entre des organisations similaires à travers les États-Unis.

Ce GoFundMe particulier a attiré l’attention si nécessaire après que Vicha Ratanapakdee, 84 ans, a été tué dans la région de la baie lors d’une promenade matinale le 30 janvier.

Vous pouvez également faire un don directement à un fonds commémoratif pour Ratanapakdee créé par sa famille.

2. Élevez les voix AAPI.

Écouter et soutenir les activistes et les orateurs d’origine asiatique et américaine dans leur lutte pour la justice pour leurs communautés est essentiel si vous voulez être un bon allié.

StopDiscriminAsian est une ressource puissante à suivre sur Instagram si vous souhaitez vous tenir au courant de cette cause et en savoir plus sur les ressources émergentes. Asians4AntiRacism sur Instagram explore également des ressources similaires et suscite des discussions intéressantes à l’intersection du racisme anti-asiatique et anti-noir.

Il est également important de suivre les créatifs et les artistes asiatiques pour célébrer les triomphes de cette communauté tout en restant au courant de leurs luttes.

AsianAmericanCollective est une communauté de musiciens et d’animateurs à regarder. Suivez-nous sur Instagram de SlantdCreative pour suivre les artistes et auteurs émergents d’origine asiatique et américaine.

Assurez-vous également de consulter Jezz Chung, un poète, philosophe et interprète qui a compilé cette liste de ressources utiles:

3. Renseignez-vous et informez les autres sur le racisme anti-AAPI.

Se tenir au courant de ces ressources et des problèmes actuels liés au racisme anti-AAPI est un bon début, mais c’est un problème qui est profond.

Prendre le temps de lire l’histoire du racisme anti-asiatique en Amérique – et encourager les autres à faire de même – vous permettra de découvrir toute l’étendue de cette discrimination.

L’Amérique pour les Américains: une histoire de la xénophobie aux États-Unis par Erika Lee est un livre d’histoire qui explore comment la xénophobie est intégrée à la culture américaine.

Le livre se penche sur de nombreux groupes minoritaires, mais l’accent mis par Lee sur les immigrants chinois est particulièrement inquiétant lorsqu’il est lu dans les contextes d’aujourd’hui.

4. Appelez et signalez les cas de haine anti-AAPI.

Le fait de parler quand vous entendez les autres faire des commentaires racistes, des «blagues» ou agir de manière haineuse envers ou à propos des personnes AAPI peut aller très loin. Les Américains d’origine asiatique ne peuvent se défendre seuls, l’alliance est la clé de la progression.

Stop AAPI Hate a même mis en place un formulaire en ligne que tout le monde peut utiliser pour signaler des cas de haine. Faire cela est extrêmement bénéfique car le site peut utiliser ces données pour mieux évaluer le besoin de nouvelles politiques et ressources éducatives qui luttent contre le racisme.

Depuis que l’ancien président Donald Trump a popularisé la rhétorique anti-asiatique autour de la pandémie, les cas de racisme anti-asiatique sont en augmentation.

Ce qui peut vous sembler un commentaire jetable peut être extrêmement dévastateur pour les Américains d’origine asiatique, alors assurez-vous de parler et de parler chaque fois que vous pouvez le faire en toute sécurité.

5. Promouvoir les soutiens en santé mentale des États-Unis d’Amérique.

Ces récents incidents de violence anti-asiatique ainsi que les effets persistants du racisme lié au COVID ont un impact néfaste sur la santé mentale de la communauté asiatique.

Ce AsianMentalHealthProject sur Instagram organise des événements en ligne hebdomadaires pour soutenir le bien-être mental de la communauté. En tant qu’allié, vous pouvez faire un don à ce service ici.

Le partage de ces événements et ressources peut aider l’un de vos amis ou abonnés asiatiques plus que vous ne le saurez jamais.

6. Soutenir les entreprises asiatiques-américaines.

Le chômage américano-asiatique a quadruplé pendant la pandémie et de nombreuses entreprises souffrent au milieu d’hypothèses racistes et fausses sur la propagation du COVID.

Si vous connaissez des entreprises asiatiques dans votre région, assurez-vous de leur montrer leur soutien en achetant leurs produits et en soutenant leurs médias sociaux dans la mesure du possible. Et si vous n’en connaissez pas, apprenez à en connaître en faisant vos recherches.

Vous pouvez également consulter cette liste de 31 entreprises en ligne appartenant à des pays asiatiques, grandes et petites, dans lesquelles vous pouvez acheter.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Elle est généraliste et s’intéresse au style de vie, au divertissement et aux sujets tendance.