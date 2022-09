6 ans après son lancement, ce mythique Samsung Galaxy reçoit une nouvelle mise à jour

in

Samsung n’oublie pas ses anciens téléphones. Si l’on parlait récemment du Samsung Galaxy J ayant reçu une nouvelle mise à jour et que la firme coréenne tient ses promesses de mettre à jour ses terminaux haut de gamme, un autre ancien appareil a reçu le même traitement.

Comme indiqué par SAMMobile, Samsung déploie un nouvelle et petite mise à jour pour le Galaxy S6. Cela inclut les trois combinés de la série : le S6 d’origine, le S6 Edge et le Edge+. Cette mise à jour a été découverte aux Pays-Bas et en Belgique.

Une mise à jour avec le GPS comme objectif

Étant donné que plusieurs anciens terminaux de la firme coréenne sont avoir des problèmes avec leur GPS, la société a également publié des correctifs pour les Samsung Galaxy S8 et Galaxy S7 dont l’objectif principal est la puce de géolocalisation. L’idée est d’introduire un correctif de bogue qui améliore le fonctionnement de ladite puce, un problème qui traîne également le S6.

Pour l’instant, les modèles qui ont reçu cette mise à jour appartiennent à la société Vodafone. Le dossier est attendu atteindre tous les autres appareils en quelques jours. Si vous avez toujours un S6 et que vous ne recevez pas de notification, vous pouvez vérifier manuellement s’il est disponible en accédant au chemin Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer.

Le fichier que vous devrez télécharger sur votre téléphone est très petit, seulement 13 Mo. Comme il est collecté, bien que le journal des modifications ne fasse pas référence au GPS (comme dans le cas du Samsung Galaxy S8), il est logique que la mise à jour se concentre sur la puce car c’est le principal problème des anciens terminaux de Samsung.

Ce qui est mentionné dans le journal des nouvelles que cette mise à jour apporte avec elle sont Amélioration des performances, corrections de bogues et mises à jour de sécurité. Il convient de noter que le fichier n’apporte pas les derniers correctifs Google.

Pour vous © 2022 Difoosion, SL Tous droits réservés.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂