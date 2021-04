5200 tonnes de poussières extraterrestres tombent sur Terre chaque année

Chaque année, 5 200 tonnes de poussières extraterrestres tombent sur Terre.

Cette douce pluie de morceaux de comètes et astéroïdes l’emporte de loin sur les météorites plus grosses qui ont frappé la planète, selon une étude à paraître le 15 avril dans le journal Lettres de science terrestre et planétaire . Seulement environ 10 tonnes (9 tonnes métriques) de roches spatiales plus grandes débarquent sur Terre chaque année.

Malgré les grandes quantités, il est difficile de détecter la poussière spatiale ou de suivre son accumulation annuelle dans la plupart des endroits en raison des précipitations qui emportent la poussière. Et dans la plupart des endroits, la poussière provenant de la Terre submerge la poussière de l’espace.

Mais à Adélie Land, Antarctique , à proximité de la station de recherche franco-italienne Concordia, les chutes de neige sont très prévisibles et il y a très peu de poussière terrestre. En 20 ans, le physicien du CNRS Jean Duprat et ses collègues ont effectué six expéditions dans la région pour collecter des particules. Les couches de poussière de l’espace sont suffisamment bien préservées dans la région pour que les chercheurs puissent estimer la quantité de poussière tombée année après année.

De minuscules particules de poussière spatiale récupérées des couches de neige dans le centre de l’Antarctique. (Crédit d’image: Rojas, et all, Earth and Planetary Science Letters 2021, CC BY-NC-ND 4.0)

Les chercheurs ont creusé de grandes tranchées de neige et ont ramené les couches de neige dans des barils de 44 livres (20 kilogrammes) au laboratoire de la station de recherche, où ils ont soigneusement fait fondre la neige et recueilli les particules de poussière laissées derrière. Ils ont ensuite trié les particules, éliminant les contaminants comme les fibres des gants de neige des chercheurs.

En extrapolant à partir des découvertes dans le centre de l’Antarctique, les chercheurs ont découvert qu’environ 5200 tonnes (4700 tonnes métriques) de ces minuscules particules, mesurant entre 30 et 200 micromètres de diamètre, tombent sur Terre chaque année. (Pour référence, un cheveu humain mesure en moyenne environ 70 micromètres de diamètre.) Cela fait de minuscules particules la source la plus abondante de matière extraterrestre sur Terre.

Parce qu’une grande partie de la roche spatiale qui s’écrase dans l’atmosphère terrestre brûle, les chercheurs ont estimé le volume de poussière dans l’espace qui entraînerait ce flux à la surface de la planète. Ils ont estimé qu’environ 15 000 tonnes (13 600 tonnes métriques) de poussière spatiale entraient initialement dans l’atmosphère chaque année, ce qui signifie qu’environ un tiers seulement atteignait le sol. Environ 80% de la poussière provient probablement de comètes appelées comètes de la période de Jupiter, ont écrit les chercheurs. Ce sont des comètes avec des orbites courtes contrôlées par l’influence de la gravité de Jupiter. Les 20% restants de la poussière proviennent probablement des astéroïdes.

Comprendre le flux de matériel extraterrestre vers la Terre est important pour de nombreux domaines de l’astrophysique et de la géophysique, ont écrit les chercheurs, car ces roches spatiales peuvent avoir apporté de nombreux éléments à la planète. Certaines théories soutiennent que les éléments et les molécules provenant des roches spatiales peuvent avoir été cruciaux pour la développement précoce de la vie sur Terre .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.