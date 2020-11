50 Cent se moque de Nate Robinson pour avoir été battu par Jake Paul

Certaines personnes, comme Rick Ross et Floyd Mayweather Jr., essaient de faire en sorte que Nate Robinson se sente mieux à la suite du clown des médias sociaux qu’il a enduré après avoir été assommé par Jake Paul sur la carte sous-jacente Mike Tyson-Roy Jones Jr.

50 Cent, ce n’est pas certains.

Fif, qui connaît assez bien la boxe, a décidé d’ajouter au clown du petit ancien joueur de la NBA.

« Merde Cuz😟get la sangle! LOL NBA Never Boxing Again », a tapé Fif sous un meme qui combinait le logo NBA avec Robinson assommé et au sol.