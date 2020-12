50 Cent fait de gros mouvements «BMF», ajoute la poupée Kash à la série

50 Cent annonce de nouveaux ajouts de distribution à sa série « Black Mafia Family » sur STARZ, y compris Kash Doll.

50 Cent est à l’épreuve des pandémies, ce qui le prouve en continuant à se développer dans le monde du divertissement grâce à ses dernières entreprises télévisées et cinématographiques. Nous avons entendu parler de son Famille de la mafia noire pendant des mois et enfin, une nouvelle mise à jour du casting a été mise à la disposition du public aujourd’hui. La nouvelle série est l’un des projets les plus attendus de Fiddy à la télévision jusqu’à présent, ce qui en dit long étant donné qu’il est le producteur exécutif de Puissance, Power Book II: Fantôme, et Pour la vie. Pourtant, le prochain Famille de la mafia noire Le programme est idéal pour les fans de hip-hop, il est donc logique que des visages familiers apparaissent dans la nouvelle série. Aujourd’hui, la production a annoncé une liste de nouveaux noms attachés au projet, y compris Kash Doll. Pour commencer, Russell Hornsby et Steve Harris ont été ajoutés à la série en tant qu’additions régulières au casting. Hornsby jouera Charles Flenory, le patriarche de la famille. Harris joue le détective Bryant, qui connaît très bien l’histoire de Demetrius « Big Meech » Flenory. Kash Doll sera également là en tant que personnage récurrent, jouant le rôle de parajuriste pour le plus grand avocat de la défense de Detroit.

Ilya S. Savenok / Le tournage devrait commencer l’année prochaine à Detroit et Atlanta. Il y a beaucoup d’enthousiasme derrière cette production, et nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de toute nouvelle concernant sa distribution et sa première. [via]