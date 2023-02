5 séries similaires à Criminal Minds à regarder en streaming

in

Actuellement, peu de séries télévisées bénéficient du soutien de leurs sociétés de production lorsqu’elles parient sur le contenu, au-delà d’être emportées par le nombre strict de vues, comme c’est le cas avec Netflix, HBO Max ou Amazon Prime Video. Bien qu’il existe quelques exemples, nous nous concentrerons ici sur Esprits criminels, le drame qui a été diffusé pendant 16 saisons et garde ses fans avec l’équipe d’élite de profileurs du FBI qui analysent les cerveaux criminels les plus tordus du pays, anticipant leurs prochains mouvements avant qu’ils ne frappent à nouveau. Si vous recherchez d’autres titres similaires, ici vous verrez 5 programmes qui pourraient vous intéresser.

+5 séries similaires à Criminal Minds en streaming

5- Tuer Eve

Année: 2018

Saisons: 4

Créé par: Pont Phoebe Waller

Protagonistes: Sandra Oh, Jodie Comer, Fiona Shaw, Kim Bodnia, Owen McDonnell, Kirby Howell-Baptiste, Sean Delaney

Terrain: La série se concentre principalement sur deux personnages : Eve Polastri, une officier mariée du MI5, à la vie apparemment heureuse et tranquille, qui pour des raisons professionnelles croise la route d’un tueur à gages capricieux, hilarant, insolent et psychopathe : Villanelle.

Disponible en: Paramount+

4- Hannibal

Année: 2013

Saisons: 3

Créé par: Bryan Fuller

Protagonistes: Mads Mikkelsen, Hugh Dancy, Laurence Fishburne, Caroline Dhavernas, Kacey Rohl, Lara Jean Chorostecki

Terrain: Will Graham (Hugh Dancy) est un analyste de la criminalité du FBI à la recherche d’un tueur en série. Will a une façon de penser unique, ce qui lui donne la capacité de sympathiser avec les psychopathes qu’il chasse. Cette capacité vous aide à les comprendre et à savoir presque ce qui les motive.

Disponible en: Amazon Prime Vidéo

3-Patrie

Année: 2011

Saisons: 8

Créé par: Howard Gordon, Alex Gansa, Gideon Raff

Protagonistes: Claire Danes, Damian Lewis, Mandy Patinkin, Rupert Friend, F. Murray Abraham, Morena Baccarin, Miranda Otto

Terrain: Après huit ans détenu par Al-Qaïda, l’officier Nicholas Brody est miraculeusement sauvé et honorablement reçu. Mais un agent du FBI émotionnellement troublé se méfie de l’histoire racontée et craint que Brody ait subi un lavage de cerveau pour en faire un espion du terrorisme islamique.

Disponible en: Étoile+

2-NCIS

Année: 2003

Saisons: vingt

Créé par: Donald P. Bellisario, Don McGill

Protagonistes: Mark Harmon, Lauren Holly, Michael Weatherly, Pauley Perrette, Sean Murray, Joe Spano, David McCallum

Terrain: L’enquêteur en chef de cette équipe est Leroy Jethro Gibbs, un ancien sergent du Corps des Marines, un tireur d’élite expérimenté et un interrogateur infaillible. Le reste de l’équipe est composé d’agents spéciaux Kate Todd et Tony DiNozzo entre autres.

Disponible en: Paramount+

1- Chasseur d’esprit

Année: 2017

Saisons: 2

Créé par: Joe Penhall

Protagonistes: Jonathan Groff, Holt McCallany, Anna Torv, Cotter Smith, Hannah Gross, Sonny Valicenti, Lauren Glazier

Terrain: Les agents des unités spéciales du FBI développent de nouvelles techniques qui leur permettent de traquer les tueurs en série, les violeurs et autres criminels.

Disponible en: Netflix

