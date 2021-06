5 séries qui valent le coup :

KEPEAK Couteau de Cuisine, Couteaux de Cuisine Tranchants en Acier Inoxydable Multi-Tailles avec Poignée Confortable, Couteau de Chef Anti-Rouille pour Cuisine/Restaurant (5pcs)

Super polyvalent: notre couperet à viande vous permet de montrer vos talents de cuisinier. Il est non seulement adapté à la coupe, aux fruits, aux légumes, aux filets de poisson ou à la viande, mais peut facilement gérer vos tâches quotidiennes de cuisine, y compris hacher, trancher, hacher et couper les aliments. Super tranchant: notre kit de couteau tranchant a une lame suffisamment épaisse pour être suffisamment tranchante pour correspondre parfaitement à votre tâche de cuisson. La lame est affûtée de chaque côté, vous permettant d'effectuer des coupes précises sans effort, avec des performances durables et sans rouille. Conception de manche super confortable: Le manche du couteau est fait de matériaux de haute qualité, ce qui est ergonomique. Le jeu de lames professionnel est intégré à la poignée ergonomique pour fournir une force de maintien douce et confortable, ce qui rend la poignée et la lame parfaitement assorties. Durable: les couteaux de cuisine de notre chef sont fabriqués à partir de matériaux de qualité alimentaire. De plus, ils ont également une résistance à la corrosion et des ingrédients anti-corrosion, qui ont des effets anti-rouille et anti-corrosion. Plus durable. Cadeau super idéal: design de motif exquis, manche de couteau élégant et confortable. Convient aux novices de la cuisine ou aux professionnels, c'est définitivement votre cadeau idéal pour les amateurs de cuisine.