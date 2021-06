5 séries que Netflix a enregistrées

Séries, films, documentaires, mini-séries et plus sont quelques-unes des choses que l’on trouve dans Netflix. Ces derniers temps, la plate-forme s’est imposée comme le service à la demande le plus choisi et, malgré le fait qu’il existe aujourd’hui d’autres plates-formes payantes, c’est le géant du streaming car il possède le catalogue le plus vaste et le plus varié de tous.

En effet, avec l’augmentation du nombre d’utilisateurs, Netflix il a trouvé de bonnes affaires en créant son propre contenu, mais il a également élaboré une double stratégie marketing. En plus de produire des séries ou des films originaux, il a également fait preuve d’un bon nez lorsqu’il s’agissait de sauver des fictions diffusées à la télévision qui ont été annulées. Rencontrez 5 séries qui ont été sauvées et qui ont connu le succès depuis leur arrivée sur la plateforme.

5 séries enregistrées par Netflix :

1. La maison de papier :

C’est l’une des séries les plus réussies au monde et lancera bientôt sa cinquième et dernière saison, qui est divisée en deux volumes. Mais, avant de devenir un boom mondial, Le vol d’argent il a été diffusé par Antena 3, un réseau de télévision espagnol, qui l’a annulé lors de la deuxième saison en raison de la faible cote.







2. Lucifer :

Avec cinq saisons déjà disponibles sur la plateforme, Lucifer est arrivée sur Netflix après avoir été annulée par la chaîne de télévision Fox.Pendant trois saisons, la série a été diffusée sur le petit écran, puis la plateforme a pris le développement pour produire les quatrième, cinquième et sixième saisons.







3. La clôture :

Il a été créé à l’origine sur Artesplayer Premium et peut également être vu sur Antena 3, le même réseau de télévision de Le vol d’argent, mais c’était Netflix celui qui a propulsé la série à être un succès. À Madrid en 2045, une clôture sépare les pauvres des riches, un système qui s’est produit en raison de la présence d’un virus hautement contagieux et une famille à faible revenu tente de récupérer leur fille, volée par le gouvernement.

4. Le dernier royaume :

C’est une idée originale de BBC America, mais elle a été annulée avec seulement la production des deux premières saisons. Mais Netflix s’est chargé de la sauver et de réaliser les troisième et quatrième éditions de cette histoire se déroulant au IXe siècle.







5. La fin du putain de monde :

Channel 4 a été la première à lancer cette histoire, mais la deuxième saison a été, directement publiée en Netflix. Bien qu’il n’ait pas eu le succès escompté, il a réussi à marquer plus de points que lorsqu’il était à la télévision. Un adolescent inadapté s’enfuit de chez lui avec son camarade de lycée et ils deviennent les nouveaux Bonnie & Clyde ?